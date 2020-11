NEOS erneuern Appell an die Regierung, die Kindergärten und Schulen offen zu lassen

Künsberg Sarre: „Schlimm genug, dass die Oberstufen ins Distance Learning geschickt werden. Es muss alles getan werden, dass uns allen das bei den jüngeren Kindern erspart bleibt."

Wien (OTS) - „Wir begrüßen sehr, dass der Bildungsminister erkannt hat, wie wichtig es für die Bewältigung der Krise ist, dass Schulen und Kindergärten offen sind“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre. Gleichzeitig erneuert sie allerdings ihren Appell an die gesamte Bundesregierung, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit das auch so bleibt: „Schlimm genug, dass die Oberstufenklassen wieder großteils völlig unvorbereitet ins Distance Learning geschickt werden. Jetzt muss alles getan werden, dass uns allen das bei den jüngeren Kindern erspart bleibt und es zu keinen Schulschließungen kommt. Kindergärten und Schulen sind schließlich nicht nur Orte des sozialen Miteinanders und daher gerade für die Kleinsten ganz besonders wichtig - ihre De-facto-Schließung im Frühjahr hat auch die Eltern vor ganz massive Probleme gestellt“, so Künsberg Sarre. „Es darf kein weiteres Mal dazu kommen, dass Eltern wieder nicht wissen, wie sie die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen sollen.“

Zu begrüßen sei, dass es in den Oberstufen im Rahmen der Schulautonomie die Möglichkeit gibt, beispielsweise für die Maturaklassen zum Teil auch Präsenzunterricht anzubieten. Künsberg Sarre: „Dafür müssen aber auch Ersatzräumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Und es braucht eine kluge und zuverlässige Teststrategie für Pädagoginnen und Pädagogen - mit Ergebnissen innerhalb von 24 Stunden.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu