2. Bezirk: Am Tabor – Weiterer Lückenschluss im Hauptradverkehrsnetz

Wien (OTS) - Die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau errichtet Am Tabor zwischen Taborstraße und Nordbahnstraße im 2. Bezirk in beiden Fahrtrichtungen Ein-Richtungs-Radwege im Sinne einer Protected Bike Lane. Am Dienstag, dem 3. November 2020, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.

Details

Konkret erfolgt Am Tabor eine Radwegeanbindung an bestehende Radverkehrsanlagen wie zum Beispiel Nordbahnstraße, Taborstraße, Scherzergasse. Zwischen Taborstraße und Nordbahnstraße entstehen in beiden Fahrtrichtungen Ein-Richtungs-Radwege im Sinne einer Protected Bike Lane. Eine 2,50 Meter breite Radverkehrsanlage auf Fahrbahnniveau, die durch Fahrbahnteiler von der angrenzenden Fahrbahn baulich abgegrenzt ist. Die Fahrbahnteiler sind zur Freihaltung sämtlicher Hauszufahrten und einmündender Straßen sowie Radabstellanlagen unterbrochen, ebenso zirka alle 9 Meter zum Zwecke der Straßenentwässerung. Mit der Errichtung dieser Protected Bike Lanes wird nicht nur eine weitere Lücke im Wiener Hauptradverkehrsnetz geschlossen, sondern auch die Verkehrssicherheit erhöht.

Im Zuge der Bauarbeiten wird durch Gehsteigvorziehungen und Schaffung von Abbiege- beziehungsweise Querungsmöglichkeiten für Radfahrende in den Kreuzungsbereichen Pazmanitengasse und Alliiertenstraße die Verkehrssicherheit verbessert. Zudem erhält der Kreuzungsbereich Pazmanitengasse eine neue Ampelanlage und an den Kreuzungen mit der Alliiertenstraße sowie der Springergasse entstehen Fahrbahnanhebungen zur Temporeduktion. Ebenso stehen nach der Fertigstellung 62 zusätzliche Radabstellplätze zur Verfügung. Überdies muss aufgrund einer Gleisneulegung das Haltestellenkap der Haltestelle der Straßenbahnlinie 5 „Nordbahnstraße“ verlängert werden.

Verkehrsmaßnahmen

Der Fahrbahnbereich von Am Tabor zwischen Taborstraße und Nordbahnstraße wird auf Baudauer für den Fahrzeugverkehr gesperrt, die Straßenbahnlinie 5 ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Zudem werden die angrenzenden Seitengassen an den Einmündungen in die Fahrbahn von Am Tabor – bei gleichzeitiger Aufhebung der Einbahnen – als Sackgassen ausgebildet. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 2., Am Tabor zwischen Taborstraße und Nordbahnstraße

Baubeginn: 3. November 2020

Geplantes Bauende: 16. Dezember 2020

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

(Schluss) aig/hol

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Matthias Holzmüller

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49811

Mobil: 0676 8118 49811

E-Mail: matthias.holzmueller @ wien.gv.at