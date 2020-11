Toto: Sechsfachjackpot – 160.000 Euro warten

Wiener knackt Torwette Jackpot und gewinnt rund 45.000 Euro

Wien (OTS) - Am Wochenende ist es zum sechsten Mal in Folge niemandem gelungen, 13 Spiele richtig zu tippen. Damit wartet in der nächsten Runde ein Sechsfachjackpot mit etwa 160.000 Euro. Das ist aber nicht der einzige Jackpot bei Toto, denn es gab diesmal auch keinen Zwölfer. Hier werden in der nächsten Runde gut 15.000 Euro im Topf liegen.

Den Top-Gewinner der Runde gab es in der Torwette. Einem Wiener ist es gelungen, erstmals nach 35 Runden wieder fünf richtige Ergebnisse zu tippen, damit den Megajackpot zu knacken und rund 45.000 Euro zu gewinnen. Da er mit System vorgegangen ist, bekommt er auch noch siebenmal den zweiten und 19 mal den dritten Rang, was seinen Gesamtgewinn auf rund 46.700 Euro erhöht.

Annahmeschluss für die Runde 45A ist am Dienstag um 18:45 Uhr.

Quoten der Toto Runde 44B

6fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 147.694,18 – 160.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 9.639,45 23 Elfer zu je EUR 93,10 220 Zehner zu je EUR 19,40 604 5er Bonus zu je EUR 2,90

Der richtige Tipp: 2 1 2 1 2 / 1 2 X X 2 2 1 2 2 1 X 2 1

Torwette 1. Rang: 1 zu EUR 44.998,50 Torwette 2. Rang: 8 zu je EUR 201,10 Torwette 3. Rang: 75 zu je EUR 14,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 137.923,86

Torwette-Resultate: 0:2 2:1 1:+ +:0 0:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at