„Report“ über den 2. Lockdown, Platznot in den Spitälern und das Wahlkampflabor USA

Am 3. November um 21.05 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio: Franz Ruf, Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit, und Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 3. November 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Der 2. Lockdown

Wie werden die ab Dienstag geltenden Verschärfungen umgesetzt? Stehen die Ausgangsbeschränkungen diesmal auf rechtlich stabilen Beinen, werden sie von der Bevölkerung mitgetragen und wie umfassend werden sie von der Polizei kontrolliert? Ein Bericht von Stefan Daubrawa, Alexander Sattmann und Helma Poschner.

Live dazu im Studio ist der Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit Franz Ruf.

Platznot in den Spitälern

In den ersten Intensivstationen spitzt sich die Lage bereits zu. Intensivmediziner/innen warnen schon seit Wochen vor Versorgungsengpässen, denn nicht nur die Bettenkapazität in den Spitälern sei entscheidend, auch entsprechend geschultes Personal müsse ausreichend verfügbar sein. Ist die Versorgung der Patientinnen und Patienten in den nächsten Wochen angesichts der hohen Infektionszahlen gewährleistet? Ein Überblick und Ausblick von Sophie-Kristin Hausberger und Helga Lazar.

Gast dazu im Studio ist der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Wahlkampflabor USA

Am Tag der US-Wahl analysiert der „Report“ das amerikanisch-österreichische Verhältnis sowie den Einfluss politischer Kampagnen in den USA auf die heimische Politik. Seit Jahrzehnten gelten US-Präsidentschaftswahlkämpfe auch in Österreich als Messlatte dafür, was moderne Kampagnen ausmacht. Was den aktuellen Wahlkampf auszeichnet, was sich Österreichs Politik davon abschauen kann und wo man in der Vergangenheit schon den amerikanischen Einfluss auf Kampagnen sehen konnte, berichten Yilmaz Gülüm und Julia Ortner.

Trotzdem Lachen

Die Pandemie und ihre Folgeerscheinungen bestimmen mehr denn je unser Leben. Kann zwischen Angst und Sorgen wenigstens der Humor ein wenig helfen? Kann das gemeinsame Lachen Ängste nehmen, zur Aufklärung beitragen und Bewusstsein schaffen? Julia Ortner hat Menschen getroffen, die sich aus unterschiedlicher Perspektive mit Humor beschäftigen – vom Kabarettisten bis zum Chef einer Satire-Partei.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at