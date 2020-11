Büchereien der Stadt Wien bleiben während der nächsten Wochen geöffnet

Ausleihe und Rückgabe sind gewährleistet – Keine Aufenthaltsmöglichkeiten – Lesofantenfest 2020 findet nicht statt

Wien (OTS) - „Die Büchereien der Stadt Wien werden den Wienerinnen und Wienern in den nächsten Wochen weiter mit Ausleihe und Rückgabe zur Verfügung stehen“, kündigt Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky an. „Die Büchereien haben sich bereits im Frühling als wichtige kulturelle Grundversorgung und sichere Orte in schwierigen Zeiten erwiesen. Es ist gut, dass wir das weiter gewährleisten können.“

Auch ab morgen, Dienstag, können Bücher, Filme uvm. vor Ort ausgeborgt und zurückgegeben werden. Für den Ablauf wird es besondere Regeln geben, ähnlich wie im Frühling. Ein Aufenthalt in den Büchereien über die notwendige Zeit für Ausleihe und Rückgabe hinaus ist bis auf weiteres nicht möglich. Lesungen, Diskussionen, Führungen, Kurse und andere Veranstaltungen können nicht stattfinden. Auch das jährliche Lesofantenfest der Büchereien, das morgen Dienstag begonnen hätte, kann nicht durchgeführt werden.

Verhaltensregeln für Ausleihe und Rückgabe ab 3.11. im Detail:

- Die Anzahl der Personen, die zum selben Zeitpunkt in der Bücherei sind, muss beschränkt werden. Ein Abstand von mindestens 1 Meter zwischen den Personen muss eingehalten werden.

- Ein Aufenthalt in den Büchereien über Rückgabe und Ausleihe hinaus (z.B. Nutzung von Arbeitsplätzen, Lernplätzen, Computerplätzen u.a.) ist leider nicht möglich.

- NutzerInnen müssen beim Betreten und beim Aufenthalt in der Bücherei Nase und Mund bedecken.

- BibliothekarInnen vor Ort tragen Mund-Nasen-Schutz. An den Theken sind Plexiglaswände angebracht.

- In jeder Bücherei wird Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Dieses muss vor dem Aussuchen von Büchern und anderen Medien in den Regalen verwendet werden.

- NutzerInnen erhalten beim Eingang in die Bücherei einen Einkaufskorb, damit sichergestellt werden kann, dass sich nicht mehr als eine Person pro 10m² in der Bücherei aufhält.

- Häufig berührte Oberflächen (Türschnallen, Theken, Selbstverbuchungsgeräte, Kassenautomaten u.a.) werden regelmäßig desinfiziert.

Bücherei Hernals wegen Renovierung geschlossen

Wegen Renovierung geschlossen bleibt die Bücherei Hernals. Dort wird bis voraussichtlich Ende des Jahres umgebaut.

Online-Programm der Stadt Wien – Büchereien

Wie schon im Frühling werden die Stadt Wien – Büchereien ihr erfolgreiches Online-Programm fortsetzen und aufstocken. Im Mittelpunkt der kommenden Wochen wird das Angebot für Kinder stehen, um das geplante Lesofantenfest 2020 möglichst vielen zugänglich zu machen.

Zu finden ist das Online-Angebot auf Instagram, Facebook und Twitter, sowie auf YouTube: https://www.youtube.com/buechereienwien

„Büchereicast“, der Podcast der Stadt Wien - Büchereien ist auf Spotify und Apple Podcasts zu finden.

Alle Informationen finden Sie auf buechereien.wien.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Philipp Lindner

Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81853

philipp.lindner @ wien.gv.at



Patrik-Paul Volf

Öffentlichkeitsarbeit – Stadt Wien Büchereien

+43 1 4000 84532

patrik.volf @ wien.gv.at