AHS-Landesschulsprecherin/AKS Wien: Schule aus der Krise holen!

Wiener AHS-Landesschulsprecherin Anna Blume, AKS Wien-Vorsitzende Lisa Pareiss und bildungspolitischer Referent Mati Randow kritisieren Versäumnisse des Bildungsministeriums

Wien (OTS/SPW) - „Monatelang hieß es, Schulschließungen seien um jeden Preis zu verhindern. Doch statt die dafür notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, wurde fast nichts unternommen. Jetzt wird vorerst die Sekundarstufe 2 nach Hause geschickt, es droht aber auch bei den jüngeren Schüler_innen der Umstieg auf Distance Learning, wenn die Infektionszahlen weiter ansteigen," kommentiert die Wiener AHS-Landesschulsprecherin Anna Blume am Montag die neuesten Entwicklungen im Schulbereich.****

Unterstützung in ihrer Kritik bekommt sie von der Aktion Kritischer Schüler_innen Wien (AKS Wien). „Dass die Oberstufe nach den Herbstferien auf Distance Learning umgestellt wird, war den meisten Schüler_innen seit Wochen klar. Doch statt den Umstieg rechtzeitig vor den Ferien anzukündigen, um eine geordnete Übergangszeit zu gewährleisten, wurden die Gerüchte um Fernunterricht erst Wochen lang dementiert, nur um dann in letzter Sekunde doch bestätigt zu werden. So einen Umgang haben sich die Schüler_innen nicht verdient!“, so die Vorsitzende der AKS Wien, Lisa Pareiss.

„Schon zu Schulbeginn hätten nach Italienischem Vorbild leerstehende Gebäude für verdünnten Schulunterricht angemietet werden müssen. Es fehlt seit März an einem Plan für sozial verträgliches Distance Learning. Und obwohl schon länger klar ist, dass Luftreiniger die Ansteckungsgefahr massiv verringern können, hat sich das Bildungsministerium nicht einmal bemüht, sie zumindest testweise in Klassen aufzustellen“, ergänzt der Bildungspolitische Referent der AKS Wien, Mati Randow.

„Alles in allem wurde in den letzten Monaten viel Schaden angerichtet, im Übrigen auch bei völlig überlasteten Schulleitungen und Lehrpersonen sowie Eltern, die noch immer keine Sonderbetreuungszeiten für ihre Kinder zugestanden bekommen haben. Doch genau so viel Schaden kann auch noch abgewendet werden. Also fangen wir endlich an, Schule aus der Krise zu holen und nicht mehr länger reaktionär, sondern pro-aktiv mit der Pandemie und ihren sozialen Folgen umzugehen!“, so die drei abschließend. (Schluss) mr

