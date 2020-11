„DIE.NACHT“: André Heller und Larissa Marolt bei „Willkommen Österreich“ am 3. November in ORF 1

Außerdem: „DAVE“ weiter auf der Suche nach Fame und „Reiseckers Reisen“ unterwegs in den USA

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann öffnen die Studiotüren für eine neue Ausgabe von „Willkommen-Österreich“ am Dienstag, dem 3. November 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1: Diesmal sind der österreichische Universalkünstler André Heller sowie Model und Schauspielerin Larissa Marolt zu Gast. Sie ist die Moderatorin des neuen ORF-1-Dokutainment-Formats „A Team für Österreich“, das ab 25. November zu sehen ist. Danach um 23.15 Uhr macht sich „DAVE“ in der „DIE.NACHT“ wieder auf die Suche nach „Fame“, dabei macht ihm das Ultimatum seiner Mutter zu schaffen. Um 23.55 Uhr ist „Reiseckers Reisen“ beim Dacapo in den USA unterwegs.

„Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann“ um 22.00 Uhr

Wie die beiden Moderatoren hat auch André Heller seine Räumlichkeiten für den guten Zweck zur Verfügung gestellt, nur dass seine „Untermieter/innen“ nicht zur Stille angehalten sind: Für ORF III fanden in Hellers Wiener Wohnung Konzerte statt, an denen auch der Hausherr selbst nicht ganz unbeteiligt ist. Jenes mit Camilla Nylund ist am Sonntag, dem 22. November, im Rahmen von „Erlebnis Bühne“ um 20.15 Uhr in ORF III zu sehen. Mit seinem neuen Buch „Zum Weinen schön, zum Lachen bitter“ knüpft er an frühere literarische Erfolge an. „Ehrlich gesagt bin ich auch manchmal froh, wenn die Fantasie Pause hat“ kommentierte Grissemann das opulente Schaffen Hellers bei seinem letzten Besuch 2016. Ob der Ausnahmekünstler seiner Fantasie in der Zwischenzeit eine Pause gegönnt hat, darüber erfährt das Publikum in „Willkommen Österreich“ mehr.

Ob Fast Fashion, Lebensmittelverschwendung, Bienensterben, psychische Krankheiten, Mobbing im Netz oder Plastikmüll – das „A Team für Österreich“ ist ab 25. November am Start und widmet sich wöchentlich gesellschaftspolitisch relevanten Themen in unserem Land. Ziel ist es, nicht nur Bewusstsein zu schaffen, sondern anhand außergewöhnlicher, emotionaler und überraschender Aktionen nachhaltig etwas zu bewegen. Angeführt wird das Team aus jungen, tatkräftigen und kreativen Redakteurinnen und Redakteuren von Larissa Marolt, die gleichzeitig auch die Sendung präsentiert. Sie suchen direkt an Ort und Stelle nach Lösungen und wollen beweisen, dass man gemeinsam oft schon mit Kleinigkeiten viel zum Positiven verändern können – und das auch noch Spaß macht. Bei Stermann und Grissemann erzählt Larissa Marolt von ihrem aktuellen Projekt.

„DAVE“ um 23.15 Uhr

Nach einer durchzechten Partynacht macht sich Dave auf den Weg zu seinem Auftritt bei den „U-Bahn Stars“. Mit dem dort gescheffelten Geld will er groß im CBD-Business einsteigen. Klingt nach einem guten Plan, wäre da nicht das Ultimatum der Mutter.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at