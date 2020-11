AVISO: PK AK Präsidentin Renate Anderl, 3.11.2020: Schulen dauerhaft offen halten und endlich krisenfit machen!

AK Befragung zeigt massive Probleme im Frühjahr, Kinder mit Lernrückständen, Familien unter Druck – diesmal klüger handeln

Wien (OTS) - Angesichts des neuerlichen Lockdowns begrüßt die Arbeiterkammer die Ankündigung des Bildungsministers, dass die Schulen offen bleiben werden – und appelliert, auch dauerhaft dabei zu bleiben. Gleichzeitig müssen die Schulen nun rasch krisenfit gemacht werden. Aus einer Sonderbefragung der AK Schulkostenstudie geht ganz klar hervor, dass die Schulschließungen im Frühjahr zu hohen Belastungen bei Familien geführt haben, die bis heute nachwirken. Umso wichtiger ist es jetzt, klug vorzugehen, um Lernrückstände bei den Kindern zu vermeiden und um Eltern zu entlasten.

Das Schulsystem verschiebt den Lernerfolg ganz allgemein zu stark ins Zuhause der Kinder. Während der Corona-Einschränkungen ist die Lernschere noch weiter aufgegangen: zwischen Kindern, denen die Eltern gut und solchen, denen die Eltern nur schwer beim Lernen helfen können. Das zeigt die AK Sonderbefragung der Schulkostenstudie 2020. Während es zahlreiche Regelungen für Masken und Händewaschen, für Veranstaltungen und öffentliche Verkehrsmittel gibt, hat die Bundesregierung seit März keinerlei Maßnahmen gesetzt, um die Schulen endlich krisenfit zu machen – das rächt sich jetzt, angesichts eines neuerlichen Lockdowns. Die Ergebnisse der Sonderbefragung präsentieren AK Präsidentin Renate Anderl und AK Bildungsexpertin Elke Larcher bei einer Pressekonferenz am 3.11.2020.

Pressekonferenz „Schulen endlich krisenfit machen!“

Renate Anderl, AK Präsidentin

Elke Larcher, AK Bildungsexpertin

Dienstag, 3.11.2020. 9.00 Uhr

AK Wien, Bibliothek

1040, Prinz Eugen-Straße 20 - 22

