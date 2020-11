Coronavirus: VOR und seine Partner sorgen für stabilen öffentlicher Verkehr

Fahrgäste in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland können sich auch während des kommenden Lock-Down auf eine sichere öffentliche Mobilität verlassen.

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Für hunderttausende Menschen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gehören verlässliche Öffis auch in Corona-Zeiten zur täglichen Notwendigkeit, um private und schulische/berufliche Verpflichtungen erfüllen zu können. Auch während des neuerlichen Lock-Downs verkehren die öffentlichen Verkehrsmittel im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) daher bis auf weiteres nach Fahrplan. Fahrgäste können sich auf ein stabiles Angebot durch VOR und seine Partner verlassen.

Laufend aktuelle Informationen für Fahrgäste: Etwaige Änderungen im Öffi-Angebot im VOR werden anlassbezogen unter https://www.vor.at/service/aktuelles/ kommuniziert.

Soziale Kontakte meiden!

Um soziale Kontakte möglichst hintanzuhalten, werden Fahrgäste gebeten, auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten bzw. diese nicht auf die Stoßzeiten zu legen: Insbesondere zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr morgens sollten die öffentlichen Verkehrsmittel nach Möglichkeit jenen Fahrgästen vorbehalten sein, welche weniger Flexibilität in ihrem Tagesablauf haben – etwa SchülerInnen. Auch beim Ticketkauf sollten Fahrgäste soziale Kontakte meiden und die Fahrkarten etwa im VOR-Webshop bzw. über die Automaten der Wiener Linien, ÖBB oder WLB erwerben. Damit der öffentliche Verkehr weiterhin die sicherste Form der Mobilität bleibt!

Sicherheits- und Hygienevorschriften ernst nehmen!

Es gelten für jeden Fahrgast die behördlichen Bestimmungen: In öffentlichen Verkehrsmitteln sowie im Flugzeug ist der Mindestabstand einzuhalten, kann aber in Ausnahmefällen unterschritten werden. Es bleibt auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Verkehr verpflichtend (weitere Informationen unter sozialministerium.at).

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)

Als größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR alle öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. VOR ist in diesen drei Bundesländern mit der Planung, Koordination und Optimierung des öffentlichen Verkehrs für jährlich rund eine Milliarde Fahrgäste betraut. Zu den Kernaufgaben gehören die Tarif- und Fahrplangestaltung ebenso wie Kundenservice und die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen. Sämtliche Regional- und Stadtbusleistungen sowie ein Teil der Schienenverkehrsleistungen werden in der Ostregion durch VOR beauftragt. Die ExpertInnen des Verkehrsverbundes sind auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber und Ansprechpartner für intelligente und intermodale Mobilität tätig.

