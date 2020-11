„Soko Donau“-Krimispannung im Doppelpack

Zwei neue Folgen am 3. November in ORF 1

Wien (OTS) - Gleich doppelt ist das „Soko Donau“-Team im Einsatz, wenn am Dienstag, dem 3. November 2020, zwei neue Fälle auf dem Programm von ORF 1 stehen: Nachdem um 20.15 Uhr „Die Ballade von Franz und Franzi“ angestimmt und um einen perfide geplanten Rachefeldzug ermittelt wird, ist um 21.05 Uhr im Kampf gegen einen Menschen-, Waffen- und Drogenhändler im Grazer Casino „Full House“ angesagt.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Donau – Die Ballade von Franz und Franzi“ (Dienstag, 3. November, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic; Regie: Sophie Allet-Coche

Am Donaukanal liegt ein toter Obdachloser: Kein Unbekannter in der Gegend, denn er hat sich öfter geprügelt, auch in der Mordnacht. Der Kontrahent streitet die Schlägerei nicht ab, aber den Mord. Franziska (Maria Happel) unterrichtet in der Gerichtsmedizin ihre Studierenden, als sie bei der Obduktion des Toten in der Luftröhre eine Kapsel mit einer filigranen blauen Papierblume findet. Schickt hier jemand mittels Leichen Liebes-Botschaften? Als im Magen einer toten Prostituierten ein Teil einer Partitur von Franziska gefunden wird, bestätigt sich der Verdacht. Das Team konzentriert sich auf Franziskas Umfeld. Der plötzliche Selbstmord eines ihrer Studenten wirkt zunächst wie ein Schuldeingeständnis. Doch als Franziska ihn obduziert, ist klar: Das war ein perfide geplanter Rachefeldzug, und vor ihr liegt ein drittes Mordopfer.

„Soko Donau – Full House“ (Dienstag, 3. November, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie u. a. Florian Fitz und Anton Noori in Episodenrollen; Regie: Sophie Allet-Coche

Die „Soko Donau“-Cops undercover im Casino in Graz: Der Plan ist, Boris Brigadin (Jevgenij Sitochin) auffliegen zu lassen, Menschen-, Waffen- und Drogenhändler im großen Stil. Mit Hilfe des Bankers seines Vertrauens, der sich zwei Millionen auf die Seite geschafft hat und jetzt um sein Leben bangt. Die „Soko“ verspricht ihm Schutz und Zeugenschutzprogramm. Was sie allerdings nicht wissen: Auch ein verdeckter Ermittler ist an Brigadin und seinen Leuten dran. Und dann gerät alles außer Kontrolle. Während des Einsatzes kommt es zu einem Raubüberfall, es gibt zwei Tote. Ein Zufall? Wer hat das Treffen verraten?

„Soko Donau“ ist eine Koproduktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

