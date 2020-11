UNIQA-ÖFB-Cup: 3. Runde mit vier Spielen in ORF 1 und OSP

Am 3. und 4. November mit Austria, Hartberg, FAC, Klagenfurt, Vienna, Altach, Sturm und Innsbruck

Wien (OTS) - Für alle Fußballfans zeigt der ORF am Dienstag, dem 3., und Mittwoch, dem 4. November 2020, gleich vier Spiele aus der 3. Runde des ÖFB-Cups. ORF 1 zeigt dabei am 3. November das Bundesligaduell Austria – Hartberg ab 17.15 Uhr, Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, die Analysen kommen von Rainer Pariasek und Herbert Prohaska. Um 20.15 Uhr steht in ORF SPORT + die Begegnung FAC – Austria Klagenfurt auf dem Programm. Kommentator ist Michael Bacher, die Analysen steuern abermals Rainer Pariasek und Herbert Prohaska bei.

Am 4. November geht es dann mit einer Konferenzschaltung aus zwei Spielen in OSP weiter: Um 17.50 Uhr empfängt die Vienna – Altach (Kommentator Boris Kastner-Jirka) und gleichzeitig Sturm – Wacker Innsbruck (Kommentator Rainer Liebich). Moderator dieser Schaltung ist Christian Diendorfer.

