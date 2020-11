Cybersecurity kommt beschleunigt durch COVID-19 in der Chefetage an

96 Prozent von über 3.000 befragten Führungskräften haben ihre Cybersecurity-Strategie aufgrund von COVID-19 angepasst

Mehr als die Hälfte wollen ihre Cyberbudgets steigern und Mitarbeiterzahl erhöhen

3,5 Millionen zu besetzende Cyber-Jobs

Cyber-Risikofaktoren 2021: Ransomware-Angriffe und Cyberattacken auf Cloud Services mit erheblichen Folgen werden befürchtet

Jahrzehnte nach ihrer Entstehung in der Wiege der IT hat sich Cybersecurity zu einem eigenständigen Berufszweig etabliert. Mit Einsicht und Weitsicht, die ihr durch Erfahrung der letzten Jahre zuteilwurde, ist die Cybersecurity jetzt an einem Wendepunkt angelangt und in der Chefetage angekommen: 50 Prozent von über 3.000 befragten Unternehmen weltweit geben an, Cybersecurity und Datenschutz in jeder Geschäftsentscheidung zu berücksichtigen – eine Verdopplung zum Vorjahreswert (25 Prozent).



Das ist ein Kernergebnis der aktuellen „Digital Trust Insights 2021“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Für diese Studie hat das Unternehmen Führungskräfte aus Wirtschaft und Technologie weltweit zur Entwicklung von Cybersecurity – auch unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie – befragt.

Resilienz durch angepasste Cyberstrategien

Die Verankerung von Cybersecurity in den Geschäftsprozessen ist dringender denn je. Denn die COVID-19 Pandemie hat die Digitalisierung weltweit beschleunigt und damit auch die Angriffsfläche für Cyberattacken erweitert. Eine überwältigende Mehrheit von 96 Prozent der Befragten erklärte, dass sie ihre Cyberstrategie aufgrund der durch COVID-19 hervorgerufenen und veränderten Risikolage anpassen werden.

„Angesichts der gravierenden Auswirkungen von COVID-19 mussten viele Organisationen ihre Strategie überdenken. Geschäftskontinuität, Wiederherstellung nach einem Notfall und Krisenmanagement werden für Unternehmen zu den Schlüsselfaktoren für eine höhere Resilienz. Auch die wachsende Rolle und Bedeutung des CISO (Chief Information Security Officer) war noch nie entscheidender für den Fortbestand und das Wachstum einer Organisation“, so Georg Beham, Cybersecurity-Leader bei PwC Österreich.

Die Führungskräfte sehen dabei besonders den Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Cyberabwehr sowie die Orchestrierung und Automation von Cybersicherheit als vielversprechend an.

Überdenken von Cyberbudgets

Dass die durch die Digitalisierung neu gesteckten Unternehmensziele nicht ohne ein hohes Maß an Cybersicherheit erreichbar sind, hat auch die Vorstandsetage erkannt: Die steigende Bedeutung von Cybersicherheit zeigt sich nun bei der Budget- und Ressourcenplanung. Mehr als die Hälfte der weltweit befragten Unternehmen wollen ihre Cyberbudgets steigern und ihre Mitarbeiterzahl im Bereich Cybersecurity erhöhen – und das obwohl die prognostizierten Umsätze der Unternehmen auch für 2021 noch deutlich sinken werden (64 Prozent Global).

Zukunftssicherheit von Cyberteams

Diese gewünschte Steigerung der Mitarbeiterzahl trifft jedoch auf ein Problem: Mit 3,5 Millionen offenen und bis 2021 zu besetzenden Stellen plagt die Branche ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. „Auch in Österreich fehlen tausende Cyberspezialisten. Diesen hohen Bedarf können die österreichischen Fachhochschulen und Universitäten seit Jahren nicht bedienen,” sagt Georg Beham.

Cloud Solutions Architects sowie Jobs im Bereich Security Intelligence und Data Analysis bilden das Spitzenfeld jener Positionen, die Führungskräfte besetzen wollen. Dabei setzen viele Unternehmen ersatzweise auf Personal innerhalb der eigenen Organisation und bieten Weiterbildungsmöglichkeiten an. Um den akuten Bedarf abzudecken, greifen viele mittlerweile auch auf Managed Services zurück – hierbei wird die Cybersecurity an externe Spezialisten ausgelagert.

Aufbau der Widerstandsfähigkeit

Um auf alle Risikoszenarien vorbereitet zu sein, planen 43 Prozent der Führungskräfte eine Erhöhung ihrer Stresstests, um sicherzustellen, dass ihre kritischen Unternehmensfunktionen im Falle eines Hackerangriffs weiterhin funktionieren.

„Die Sicherheitsfunktion der Zukunft hat drei Aufgaben zum Ziel: Vertrauen schaffen, Widerstandsfähigkeit aufbauen und Innovation vorantreiben. Kurz gesagt werden sich diese stark von den Sicherheitsfunktionen von heute unterscheiden,“ erklärt Georg Beham.

Abschließend ein Ausblick auf die Bedrohungen für 2021: Die größten Risikobereiche sehen die Befragten bei Anbietern von IoT- und Cloud-Diensten sowie Social Engineering - mehr als 60 Prozent halten Angriffe hier für sehr wahrscheinlich. Die langfristig negativen Auswirkungen halten sie aber für gering. Als wahrscheinlich und besonders gefährlich stufen sie allerdings Cyberattacken auf Cloud Services sowie Ransomwarangriffe ein. Bei diesen werden die Systeme der Opfer in “Geiselhaft” genommen und erst gegen Lösegeldzahlung (oft in Millionenhöhe) wieder freigegeben.

