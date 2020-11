openDEVS Developers Careerport startet als Projektplattform für IT-Fachkräfte

openDEVS Developers Careerport startet als Projektplattform für IT-Fachkräfte

Wiener Unternehmen bestreitet innovativen Ansatz im Tech Recruiting

Wien (OTS) - Mit November 2020 startet openDEVS Developers Careerport als Unternehmen der openFORCE Unternehmensgruppe in der eigenen Niederlassung in Wien. Mit der Gründung von openDEVS Anfang 2020 wurde der Geschäftsbereich Tech Recruiting und Projektvermittlung der openFORCE Unternehmensgruppe in einer eigenen Gesellschaft konzentriert. „Mit openDEVS wurde eine Plattform geschaffen, die uns Unabhängigkeit von internen Ressourcen garantiert und gleichzeitig einen qualitativ hochwertigen Talent Pool aus unserem Netzwerk geformt, auf den jederzeit zurückgegriffen werden kann“, beschreibt Dipl.-Ing. Otto Meinhart, Gründer und Geschäftsführer der openFORCE Unternehmensgruppe, die Hintergründe der Unternehmensgründung.

Matching von Fachkompetenzen und attraktiven IT-Projekten

Das Kerngeschäft von openDEVS liegt im projektbasierten Recruiting von IT-Fachkräften und der gleichzeitigen Vermittlung an namhafte Projektauftraggeber. Durch das hochkarätige, langjährig gepflegte Netzwerk der openFORCE wird der Kontakt zu openDEVS hergestellt. Charakteristisch für openDEVS ist ein transparenter und unbürokratischer Bewerbungsprozess, der über die eigene Online-Plattform opendevs.net gesteuert wird.

IT-Jobmarkt im Wandel

„Ausschlaggebend für die Auslagerung von openDEVS als eigenständige Gesellschaft war unsere Auffassung vom modernen Arbeitsmarkt in der IT-Branche. Oft treffen langwierige und fachunspezifische Recruitingprozesse auf Bewerber, die die Qual der Wahl in Hinblick auf den Arbeitgeber haben. Wer es hier schafft, die qualifizierteste Fachkraft zeitnah zum passenden Projekt zu bringen, hat die Nase vorn“, stellt Gerhard Hipfinger, Gründer und Geschäftsführer der openFORCE Unternehmensgruppe, fest.

Kontakt auf persönlicher Ebene

Robert Gittenberger zeichnet seit 1. Jänner 2020 als Geschäftsführer von openDEVS verantwortlich. Der 38-jährige Wiener verfügt mitunter aufgrund seiner vorherigen Position als Head of Marketing & HR bei openFORCE über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Recruiting und Personalentwicklung. Er kennt die Problemfelder, mit denen sich Unternehmen im Tech Recruiting konfrontiert sehen und weiß, wie hier gekonnt Gegenmaßnahmen gesetzt werden:

„Wir arbeiten netzwerkbasiert im ständigen kommunikativen Austausch mit den Bewerbern und wissen oft schon bei der Beauftragung durch das Unternehmen, wen wir hier einsetzen könnten. Für sie stellt openDEVS eine neue Möglichkeit des Arbeitens dar. Während an hochwertigen Projekten gearbeitet wird, kann ein solides Netzwerk aufgebaut werden, ohne langwierige Hiring-Prozesse überdauern zu müssen. Das bedeutet eine hohe Planungssicherheit für Unternehmen und IT-Fachkräfte, sei es als Angestellte oder Freelancer“.

openDEVS Developers Career Center Die Plattform für hochkarätige IT-Fachkräfte Website besuchen

Rückfragen & Kontakt:

Janika Hidegh, MA

Marketing & PR Managerin



openForce Information Technology GesmbH

Tel. +43 1 3191775-218

janika.hidegh @ openforce.com

www.openforce.com