JKU Corona Update heute 12.00 Uhr - rechtliche Einordnung der „COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung“

Linz (OTS) - JKU Corona Update heute 12.00 Uhr: Auf Einladung von Rektor Meinhard Lukas analysieren Dekan Prof. Michael Mayrhofer und Staatsrechtler Prof. Andreas Janko im heutigen Livestream Inhalt, Grenzen und Verfassungskonformität der neuen „COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung“.

Der neue Lockdown soll die dramatische zweite Welle der Corona-Pandemie in den nächsten Wochen brechen. Nur dann bleibt das Gesundheitssystem funktionsfähig. Gleichzeitig stehen wie selten zuvor Grund- und Freiheitsrechte am Spiel. Abgesehen davon ist vor allem die Reichweite der Ausgangsbeschränkungen fraglich. Von Interesse ist auch, welche rechtlichen Maßnahmen künftig in Betracht kommen, um eine dritte Welle zu vermeiden.

Die JKU nimmt ihr viel beachtetes Corona Update aus Anlass des zweiten Lockdowns im November wieder auf und wird jeden Montag im November ein Corona Update senden.Rektor Meinhard Lukas hat heute folgende Wissenschaftler zu Gast:· Dekan Univ.-Prof. Dr. Michael Mayrhofer, Institut für Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre, Johannes Kepler Universität Linz· Vizedekan Univ.-Prof. Dr. Andreas Janko, Institut für Staatsrecht und Politische Wissenschaften, Johannes Kepler Universität Linz



Live schauen und nachzusehen unter: https://youtu.be/K8Dk12RwWr8

