Neun Verkehrstote in der vergangenen Woche

298 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 1. November 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker, drei Pkw-Mitfahrer, ein Lenker eines Microcars und ein Radfahrer bei sieben Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 27. Oktober 2020, im Bezirk Wolfsberg, Kärnten, bei dem drei Pkw-Insassen getötet wurden. Eine 26-jährige Pkw-Lenkerin hielt in einem Autobahntunnel ihr Fahrzeug an und wurde von einem nachkommenden Sattelzug, der nicht mehr ausweichen konnte, erfasst. Die 26-jährige Lenkerin, ihr 92-jähriger Beifahrer und ihre 79-jährige Mitfahrerin wurden durch den heftigen Anprall im Fahrzeug eingeklemmt und getötet. Ein weiterer Insasse des Pkws wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Der bosnische Lenker des Sattelzuges wurde durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Am Wochenende verunglückten vier Verkehrsteilnehmer tödlich.

Jeweils drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Autobahn und Landesstraße, zwei auf einer Bundesstraße und eine auf einer Gemeindestraße ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Kärnten, zwei in der Steiermark und jeweils einer in Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen eine Missachtung von Ge- und Verboten und in jeweils einem Fall eine Alkoholisierung und eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Bei drei Unfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter war ein ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 1. November 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 298 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 360 und 2018 waren es 357.

