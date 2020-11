US-Wahl-Marathon auf PULS 24: "Wahlnacht-Spezial" von 20:15 Uhr bis 5:30 Uhr und ganztägig am Tag nach der Wahl

PULS 24 setzt seit Freitag einen Schwerpunkt auf die diesjährige US-Wahl, mit rund 70 Stunden Content.

Wien (OTS) - Der Countdown läuft: PULS 24 widmet sich seit 30. Oktober umfangreich der bevorstehenden US-Wahl. Von 31. Oktober bis 4. November werden den ZuseherInnen rund 70 Stunden Inhalt in Form von Dokumentationen rund um Amerika und die US-Wahl, ein Wahlnacht-Spezial inkl. der aktuellen Wahlergebnisse aller US-Bundesstaaten geboten. Am Tag nach der Wahl folgen umfassende Berichte in Café Puls und auf PULS 24.



In der US-Wahlnacht berichtet PULS 24 in dem "Wahlnacht-Spezial" von 20:15 Uhr bis 5:30 Uhr ausführlich über die Ereignisse in den USA inkl. der aktuellen Wahlergebnisse aller US-Bundesstaaten. Außerdem werden US-Wahlexperten zu Gast sein und die Wahl analysieren. PULS 24 übergibt am 4. November um 5:30 Uhr an Café Puls. Moderator Florian Danner wird sich in allen Sendungen laufend mit Updates live aus den USA melden. Ab 11:00 Uhr widmet sich PULS 24 ganztägig dem Thema US-Wahl.



Detailprogramm für die Wahlnacht von 3. und 4. November

20:15 Uhr: "PULS 24 Newsroom Spezial: Kampf ums Weiße Haus", Moderation Werner Sejka

21:20 Uhr: "Diagnose Trump - Wie tickt der Präsident der USA" (#Unfit - The Psychology of Donald Trump)

23:00 Uhr bis 5:30 Uhr: "PULS 24 LIVE: Kampf ums Weiße Haus"

5:30 Uhr: Café Puls mit PULS 24 News

11:00 Uhr: PULS 24 Live



PULS 24: "Wahlnacht-Spezial" am 3. November von 20:15 Uhr bis 5:30 Uhr, am 4. November ab 5:30 Uhr in Café Puls und ab 11:00 Uhr ganztägig auf PULS 24

Rückfragen & Kontakt:

cornelia.hahn @ prosiebensat1puls4.com