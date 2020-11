Franko Petri übernimmt Kommunikationsleitung von DONAU SOJA und ist neuer Pressesprecher

Wien (OTS) - Seit 2. November ist Franko Petri der neue Leiter der Kommunikation (Head of Communications) und Pressesprecher von DONAU SOJA. Die internationale Organisation mit Sitz in Wien hat zum Ziel den nachhaltigen, sicheren und gentechnikfreien Anbau von Soja in Europa zu fördern und die Abhängigkeit von Importen aus Übersee zu verringern. Petri wird für den Aufbau der Kommunikationsstrukturen sowie die Koordination der Kommunikation in den Anbauländern Ukraine, Serbien, Rumänien und Moldawien sowie in den Abnehmerländern West-, Mittel- und Nordeuropas zuständig sein.

Über DONAU SOJA

Grundpfeiler der Arbeit von DONAU SOJA sind die gentechnikfreien Standards der Organisation - der DONAU SOJA- und der EUROPE SOYA-Standard. Dabei verwenden die LandwirtInnen im Anbau kein Glyphosat, halten sich an die EU-Pflanzenschutzrichtlinien, die Arbeits- und Sozialrechte der EU sowie der ILO und schützen Wälder und wertvolle Ökosysteme: Bei DONAU SOJA gibt es keine Entwaldung und keinen Anbau auf Flächen, die nicht bereits vor 2008 als landwirtschaftliche Fläche genutzt wurden. 100 Prozent Transparenz und Kontrolle verbinden KonsumentInnen mit europäischen Soja-LandwirtInnen und ProduzentInnen.

Werdegang Franko Petri

Franko Petri ist Jurist und Politikwissenschaftler und studierte in Innsbruck und Neuseeland. 2016 bis September 2020 war er Pressesprecher für die internationale Organisation für Menschen mit Behinderungen, Licht für die Welt. Von 2006 bis 2016 leitete er des Medienteam des WWF in Österreich und war auch in Kambodscha stationiert. Bei der Umweltorganisation war er für die Kommunikation internationaler Themen wie Klimaschutz, Biodiversität und Energie zuständig. Petri arbeitete zuvor sechs Jahre als Pressesprecher für Greenpeace in mehreren europäischen Ländern. Davor war er als Pressesprecher der GPA, der ÖBB, in der Medienabteilung des ÖGB und an der Universität Innsbruck tätig. Petri ist auch Journalist sowie Herausgeber und Mitautor mehrerer Bücher.

Fotos auf Anfrage.

Rückfragen & Kontakt:

Franko Petri

Head of Communications und Pressesprecher

Verein DONAU SOJA

Wiesingerstraße 6/14, 1010 Wien

Tel. 01-5121744-24

Mobil: 0664-88961289

E-Mail: petri @ donausoja.org

Website: www.donausoja.org