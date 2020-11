Lager sind voll: HOFER ist für zweiten Lockdown gut vorbereitet

Für den bevorstehenden zweiten Lockdown ist HOFER mit seinen mehr als 520 Filialen gut vorbereitet und zu den gewohnten Öffnungszeiten durchgehend erreichbar. Der Lebensmittelhändler hat seine sechs Logistikzentren präventiv vorbereitet und den Bestand von stärker nachgefragten Artikel deutlich erhöht. Die Versorgung mit frischen und regionalen Lebensmitteln ist dank eines starken und stabilen heimischen Lieferantennetzwerkes zu jeder Zeit sichergestellt, ausufernde Vorratskäufe sind nicht notwendig.

Noch bevor die Bundesregierung die Maßnahmen des zweiten Lockdown bekannt gab, hat HOFER bereits entsprechende Vorkehrungen für eine verstärkte Nachfrage und erhöhte Kundenfrequenz in den Filialen getroffen. Denn es gilt selbstverständlich auch jetzt im Herbst, dass der Lebensmittelhandel eine wichtige Säule in unserer Gesellschaft ist, der die Versorgung für unsere Gesellschaft sicherstellen muss.

Täglich frische Lebensmittel

In den vergangenen Tagen konnte eine etwas überdurchschnittliche Nachfrage bei einzelnen Artikeln, wie Mehl, Germ und Toilettenpapier festgestellt werden. Von einer Situation, wie wir sie im März dieses Jahres erlebten, kann jedoch nicht gesprochen werden. „Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um den Bedarf unserer Kundinnen und Kunden auch in den kommenden Tagen und Wochen bestmöglich abdecken zu können. Wir haben aus der sprunghaften Nachfrage im Frühling wichtige Erfahrungen gesammelt und entsprechende Vorkehrungen getroffen. Auch dank unseres eingespielten Netzwerkes mit Dutzenden heimischen und regionalen Lieferanten werden wir die tägliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln sicherstellen. Hamsterkäufe sind keinesfalls notwendig“, unterstreicht Horst Leitner, CEO der HOFER KG.

Verstärkte Hygienemaßnahmen

Neben der Versorgungssicherheit, hat die Gesundheit von Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für HOFER stets oberste Priorität. Deshalb bleibt das umfangreiche Hygiene-Maßnahmenpaket selbstverständlich aufrecht und wird im Anlassfall laufend adaptiert. Dazu zählen beispielsweise nochmals strengere Hygienevorschriften, wie die regelmäßige Desinfektion des Kassenbereichs, der BACKBOX und allen Handgriffen. Zusätzlich sind die Sanitäranlagen und BACKBOX Räume mit Desinfektionsmitteln ausgestattet, die mehrmals pro Schicht benutzt werden und auch an den Kassen sind Handpumpflaschen vorhanden. In allen Filialen gibt es einen Handdesinfektionsspender im Eingangsbereich, den alle HOFER Kundinnen und Kunden verwenden können. Zusätzliche Desinfektionsmittel und Tücher stehen für die Reinigung der Einkaufswägen ebenso zur Verfügung. In allen Filialen gilt ein verpflichtender Mund-Nasen-Schutz für alle Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. MNS-Masken sind bei HOFER an allen Kassen nach wie vor gratis erhältlich. Eine bereits im Frühjahr installierte Plexiglaswand bei allen Kassen stellt eine zusätzliche Kontaktbarriere dar. Der Appell, bargeldlose Bezahlung per Kredit- oder Bankomatkarte zu bevorzugen, gilt nach wie vor.

„HOFER liefert“ mit mehr Angeboten

Auf hoferliefert.at erweitert der Diskonter laufend sein Online-Angebot an Non-Food Artikel. Vor allem in dieser Zeit ist dies eine optimale Alternative, wie Kundinnen und Kunden ihre gewünschten Waren ganz einfach über den Computer oder das Smartphone bestellen und sich dann bequem per Post nach Hause liefern lassen können.

Über HOFER

Die HOFER KG zählt mit über 520 Filialen und mehr als 12.000 motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den erfolgreichsten österreichischen Lebensmitteleinzelhändlern. Das Unternehmen mit Sitz in Sattledt garantiert unter dem Motto „Da bin ich mir sicher.“ höchste Qualität zum günstigen HOFER Preis. Das Standardsortiment umfasst rund 1.500 Produkte des täglichen Bedarfs, ergänzt durch wöchentlich wechselnde Aktionsartikel. HOFER setzt sich aktiv für Klimaschutz ein, arbeitet seit Jänner 2016 zu 100 % CO2-neutral und wurde dafür mit dem Energy Globe World Award ausgezeichnet. 2018 feierte der Lebensmittelhändler bereits sein 50-jähriges Bestehen. Zu HOFER S/E zählen neben HOFER Österreich die Schweiz, Slowenien, Ungarn und Italien.

