Landesschulsprecher_innen ad Faßmann: Klarheit schaffen!

Schulen auf Schichtbetrieb, Schulen offen, Schulen geschlossen? Der Schlingerkurs des Bundesministeriums muss ein Ende finden!

Bregenz (OTS) - “Mit der neuerlichen 180°-Wende von Minister Faßmann werden die Schüler_innen der Sekundarstufe II im Regen stehen gelassen”, so Landesschulsprecherin Annika Wakolbinger (BMHS) bezüglich der Schulschließungen. Letzte Woche noch pflichtete das Bundesministerium bei, dass die Schulen auch nach den Ferien offen bleiben würden.

In einem offenen Brief an das Bildungsministerium und die Bildungsdirektion fordern die drei Landesschulsprecher_innen aus Vorarlberg Klarheit für die Schüler_innen. (Siehe http://aks.at/news/2020/11/klarheit-schaffen/). “Das Ministerium hat es versäumt, wichtige Konzepte auszuarbeiten. Mit dem neuen Erlass wird zu viel Verantwortung an die Schulleitungen abgegeben!”, fügt der AHS-Landesschulsprecher, Maximilian Kubesch, hinzu und verweist auf die nun von Schule zu Schule unterschiedlichen Voraussetzungen.

Dieser führt die Kritik zum Erlass weiter aus: “Eine Stunde pro Woche Präsenzunterricht reicht nicht, um gut auf eine Schularbeit vorbereitet zu sein. Auf Maturant_innen wird erst gar nicht eingegangen!"

Die zentralen Forderungen sind:

Keine Schularbeiten ohne mehrere (physische) Vorbereitungsstunden.

Zugang zu leerstehenden Räumen in Schulen für Schüler_innen, weil es möglich sein muss, allen ein angenehmes Lernklima zu gewährleisten.

Eine Matura, die aus bereits erbrachten Leistungen zusammengestellt wird, da durch zwei Lockdowns die Unterschiede zu groß geworden sind, um eine Matura verantworten zu können.

“Dieses Mal darf kein_e einzige_r Schüler_in zurückgelassen werden! Nur so können alle Schüler_innen der Sekundarstufe II faire Chancen erhalten.”, schließt Wakolbinger ab.



Rückfragen & Kontakt:

Aktion kritischer Schüler_innen Vorarlberg

Annika Wakolbinger Referentin für Koordination und Öffentlichkeitsarbeit

+43 676 5520807 | annika.wakolbinger @ aks.at