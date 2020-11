Linksys und Qualcomm lancieren den ersten mobilen Hotspot mit 5G und Wi-Fi 6 in Korea und Hongkong

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die neueste Technologie sorgt überall und jederzeit für die beste Netzwerkumgebung.

Linksys, der Geschäftsbereich für das vernetzte Zuhause von Belkin International und Foxconn Interconnect Technology (FIT), führt zusammen mit Korea Telecom (KT), dem größten koreanischen Mobilfunkanbieter, und mit CSL in Hongkong den ersten mobilen Hotspot mit Unterstützung für 5G und Wi-Fi 6 in Korea und Hongkong ein. Der mobile 5G-Hotspot von Linksys stützt sich auf das 5G-Modem-RF-System Snapdragon(TM) X55 von Qualcomm® und das System FastConnect(TM) 6800 von Qualcomm® zur Mobilfunkanbindung.

Mit 5G und Wi-Fi 6 sorgt der mobile 5G-Hotspot von Linksys für eine rasend schnelle und nahtlose Mobilfunkanbindung. Das Gerät ist der weltweit dünnste und leichteste mobile 5G-Hotspot. Durch den USB-C-Port mit Qualcomm® Quick Charge(TM)-Technologie ist der Hotspot zuhause und unterwegs immer optimal aufgeladen und angebunden.

Der mobile 5G-Hotspot von Linksys setzt den neuesten Wi-Fi-6-Standard und Dualband-Wi-Fi-Technologien (802.11ax) ein und ermöglicht so ein schnelles und stabiles Netzwerk. Mittels USB-Tethering können die Benutzer über LTE große Datenmengen mit hohen Geschwindigkeiten immer und überall übertragen.

"Mobile Hotspots sind für den Einsatz schneller, nahtlos verbundener Netzwerke in einer Vielfalt von Umgebungen wesentlich, was in vielen Anwendungsfällen für erhöhte Konnektivität, Mobilität und Produktivität sorgt", meinte L. C. Wu, Chief Operating Officer, Connected Home Division (Linksys, Wemo, Phyn), Belkin International. "Linksys freut sich, in Korea zusammen mit KT und in Hongkong zusammen mit CSL den ersten mobilen 5G- und Wi-Fi-6-Hotspot zu lancieren. Wir werden weitere innovative 5G-Geräte auf der ganzen Welt einführen, damit viele Kunden mit unseren Produkten ein schnelles und stabiles mobiles Leben genießen können."

"Wir freuen uns, mit Linksys zusammenzuarbeiten, um gestützt vom Snapdragon X55 5G-Modem-RF-System einen mobilen 5G-Hotspot anzubieten, der unser FastConnect 6800 unterstützt", sagte Gautam Sheoran, Leiter Produktmanagement, Qualcomm Technologies, Inc. "Mobile Arbeitskräfte werden durch das Zusammenwirken von 5G und Wi-Fi 6 besser unterstützt und die gesamte Netzanbindung wird schneller, zuverlässiger und flexibler, was den Netzzugang auf der ganzen Welt transformiert."

Weitere Merkmale:

Der weltweit dünnste und leichteste mobile 5G-Hotspot auf der Welt - 15,5 mm Dicke und 185 g Gewicht

Anbindung für bis zu 16 Geräte

4000 mAh Akkukapazität für ganztägigen Einsatz

Informationen zu Linksys

Die Marke Linksys ist seit ihrer Gründung im Jahr 1988 ein Pionier auf dem Gebiet der kabellosen Verbindungen. Linksys war die erste Marke, die einen Vertrieb von 100 Millionen Routern auf der ganzen Welt erzielte. Mit seiner preisgekrönten Velop Intelligent Mesh(TM)-Technologie und integrierten Linksys Aware WiFi-Bewegungserkennungs-Software ermöglicht Linksys einen vernetzten Lebensstil. Die Marke bietet Produkte mit innovativen Funktionen und einem wachsenden Ökosystem aus Anwendungen und Partnern, die einen Fernzugriff von zuhause oder bei der Arbeit, erhöhte Sicherheit und nahtlosen Internetzugang ermöglichen. Linksys-Produkte werden in mehr als 60 Ländern der Welt vertrieben und sind dort bei allen wichtigen Einzelhändlern erhältlich.

Informationen zu Belkin International

Im Jahr 2018 fusionierte Foxconn Interconnect Technology mit Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®, Phyn®) zu einem globalen Markführer auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik. Heute sorgt die Unternehmensgruppe für nahtlose Vernetzung im Eigenheim, am Arbeitsplatz und unterwegs und setzt im Bereich Zubehör mit der Marke Belkin ("vernetzte Dinge") und im Smart Home mit den Marken Linksys, Wemo und Phyn ("vernetztes Zuhause") führende Impulse.

Qualcomm Snapdragon, Qualcomm FastConnect und Qualcomm Quick Charge sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen.

Qualcomm, Snapdragon, FastConnect und Quick Charge sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.

