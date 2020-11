Industrie: Rasche Anpassungen bei Kurzarbeit schaffen Sicherheit

IV-GS Neumayer: Unbürokratisches und praxistaugliches Modell, um Beschäftigung zu sichern

Wien (OTS) - „Angesichts des neuerlichen Lockdowns war es ein Gebot der Stunde, die Unterstützungsmaßnahmen für die heimischen Unternehmen und ihre Beschäftigten rasch an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen. In diesem Sinne sind die nun vorgelegten Regelungen und Vereinfachungen beim derzeitigen Kurzarbeitsmodell ein notwendiges und wichtiges Signal für die heimische Wirtschaft und Industrie. Was die Betriebe jetzt dringend brauchen, ist Rechts- und Planungssicherheit“, betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Christoph Neumayer, am heutigen Sonntag. Zahlreiche Betriebe in der Industrie seien – zumindest indirekt – von den beschlossenen Maßnahmen betroffen. Nach wie vor müsse die Kurzarbeit daher als unbürokratisches, praxistaugliches Modell genutzt werden, das „schnell hilft, Beschäftigung weiterhin zu sichern“. Die nun erreichte Lösung sei daher eine gute, die den Unternehmen die notwendige Flexibilität ermögliche, um die kommenden Wochen und Monate gut zu bewältigen, so der IV-Generalsekretär abschließend.

