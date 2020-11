Nehammer: Lokal-Kontrollen am Halloween-Wochenende fortgesetzt

Österreichweite Schwerpunktationen von 30. Oktober bis zum frühen Morgen des 1. November 2020 – 1.735 Polizistinnen und Polizisten kontrollierten 5.415 Lokale, 261 Anzeigen

Wien (OTS) - Die Polizei kontrollierte bei Schwerpunktaktionen von Freitag, 30. Oktober 2020, bis Sonntag, 1. November 2020, erneut Lokale und Veranstaltungsstätten in ganz Österreich. Dabei wurden 5.415 Kontrollen durchgeführt und 261 Anzeigen erstattet. Von Freitag auf Samstag gab es 2.794 Kontrollen und 116 Anzeigen und von Samstag auf Sonntag 2.621 Kontrollen und 145 Anzeigen.

Seit Beginn der Schwerpunktaktionen am 24. September 2020 wurden somit österreichweit bisher 102.699 Kontrollen durchgeführt und 1.309 Anzeigen erstattet.

Österreichweit waren von Freitagnacht bis Sonntagmorgen 1.735 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Bei 814 der 5.415 Kontrollen im Gastgewerbe wurde die Polizei von 55 Vertreterinnen bzw. Vertretern der Bezirksverwaltungsbehörden unterstützt.

Handlungskonzept für polizeiliche Maßnahmen

"Die Einsätze der vergangenen Nacht haben wieder einmal gezeigt, wie herausfordernd die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten ist. Ich habe den Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, damit beauftragt, gemeinsam mit den Landespolizeidirektoren bis morgen ein Handlungskonzept zur Umsetzung der polizeilichen Maßnahmen zu erarbeiten", sagte Karl Nehammer.

"Die Polizei ist Partner der Menschen in diesem Land. Das wird auch die oberste Prämisse bei allen Handlungen sein. Das erfordert aber auch die Bereitschaft jedes Einzelnen, die Polizei durch kooperatives Verhalten zu unterstützen. Menschen, die bewusst und gezielt die notwendigen Beschränkungen missachten, müssen sich auch der rechtlichen Konsequenzen bewusst sein", sagte Karl Nehammer.

Zahlreiche Amtshandlungen zu Halloween in ganz Österreich

In Straßwalchen zogen zwei angetrunkene, junge Frauen eine Spur der Verwüstung, indem sie Dekorationsartikel mehrerer Häuser auf die Straße warfen. In Graz warf eine Gruppe Jugendlicher einen Pkw um und besprühte vier weitere Autos mit weißem Lack.

In Niederösterreich kam es in Krems, Leobersdorf und Großweikersdorf zu mehreren Sachbeschädigungen. Außerdem mussten Beamte in Niederösterreich zu einigen Auseinandersetzungen in Folge übermäßigen Alkoholkonsums ausrücken, wobei es in drei Fällen auch zu Widerständen gegen die Staatsgewalt kam, bei denen zwei Polizisten verletzt wurden. In Bruck an der Leitha wurde eine Halloween-Feier mit ca. 30 Gästen ohne Präventionskonzept durchgeführt und diverse gesetzliche Maßnahmen missachtet.

In Linz mussten 15 Polizeistreifen wegen einer Gruppe ca. 50 junger, überwiegend aus dem Irak, dem Iran und Afghanistan stammender Männer einschreiten, die sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv verhielten. In einem Lokal in Asten fand eine Feier mit rund 50 Personen statt, die sich ohne Einhaltung jeglicher Schutzmaßnahmen auf engstem Raum befanden. Beim Einschreiten der Polizei verhielt sich ein Mann so aggressiv, dass er festgenommen werden musste.

In Wien kam es in Folge einer Körperverletzung zu einer Festnahme wegen aggressiven Verhaltens, zu Anzeigen wegen Sachbeschädigung und nach dem Verbotsgesetz.

