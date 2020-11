Bundesheer: Pro Tag ca. 5.500 Personen an zwei Stationen getestet

Tanner: „Gemeinsam schaffen wir diese Herausforderungen“

Wien (OTS) - Heute, Sonntag den 1. November, unterstützen 30 Sanitäter des Bundesheeres die slowakischen Streitkräfte, wie bereits gestern, bei der Durchführung der Corona Anti-Gen-Testung im Raum Bratislava. In einem großen Hörsaal einer Universität und in Zelten auf einer Pferderennbahn testen die Soldatinnen und Soldaten pro Tag ca. 5.500 Bürgerinnen und Bürger; die Sanitäter sind von morgens 07:00 Uhr bis abends 20:00 Uhr im Einsatz. Die Bevölkerung ist sehr kooperativ und viele Bürger danken den österreichischen Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz.

„Es freut mich sehr, dass die Zusammenarbeit zwischen den eingesetzten Soldaten des Bundesheeres, den slowakischen Streitkräften und der Zivilbevölkerung so gut funktioniert. Wir müssen zusammenhalten, gemeinsam schaffen wir diese Herausforderungen. Ich möchte mich auch bei den österreichischen Soldatinnen und Soldaten, die sich freiwillig für diesen humanitären Einsatz gemeldet haben, bedanken“, so Verteidigungsministerin Tanner.

Auch am kommenden Wochenende, den 7. und 8. November, werden die Sanitäter des Bundesheeres die slowakischen Streitkräfte bei der Covid-Testung der Bevölkerung unterstützen. Die logistische Basis für diesen humanitären Einsatz ist die Benedek-Kaserne am Truppenübungsplatz Bruckneudorf. Dort sind die Soldaten auch untergebracht und führen aus der Kaserne die erforderlichen Einsätze durch. Die Entsendung der Soldaten findet im Rahmen der humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe statt und basiert auf einem Beschluss der Bundesregierung; der Einsatz erfolgt in Uniform und ohne Waffe.

Das Sanitätspersonal für den Einsatz setzt sich aus Soldatinnen und Soldaten der drei Sanitätszentren Wien, Graz und Innsbruck sowie der Feldambulanz Hörsching zusammen; ergänzt wird das Team aus dem Bereich der Streitkräftebasis. Kommandant ist Oberst Klaus Streit, er ist in der Abteilung für militärisches Gesundheitswesen tätig.

Derzeit sind knapp 800 Soldatinnen und Soldaten zur Unterstützung von Gesundheitsbehörden in Österreich im Assistenzeinsatz; weitere 800 stehen in den Bundesländern Burgenland, Steiermark, Kärnten, Tirol und Wien im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer