COVID-19 Halloween Schwerpunkt

Wien (OTS/RK) - Am Wochenende vom 30. Oktober bis 1. November 2020 erfolgte ein gezielter Schwerpunkt der Gruppe Sofortmaßnahmen zusammen mit der LPD-Wien gegen die "Hotspots der Unvernunft".

Der Fokus lag auf Halloween-Partys und Abschluss-Feiern in Hinblick auf den bevorstehenden Lockdown. Auch das Wiener Marktamt und die MA 36-Gewerbetechnik waren bei dem Schwerpunkt mit dabei.

"Im Vorfeld wurden intensive Recherchen durchgeführt", sagt Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

26 Lokale und Veranstaltungsstätten wurden Wien weit überprüft. 4 Lokale mussten komplett geräumt werden. Hier drängten sich auch nach der festgelegten Sperrstunde die Feiernden ohne Masken aneinander. Keine Abstandsregeln, Konsumation im Stehen, tanzende Gäste, kein Mund-Nasen-Schutz; Die vorgefundenen Situationen in einigen Lokalen war schockierend. In einer amtsbekannten Shisha-Bar wurden 20 Shisha-Pfeifen konsumiert und von den Gästen untereinander geteilt.

"In der aktuellen Situation so verantwortungslos und bewusst die Gesundheit zu riskieren ist nicht zu akzeptieren", kündigt Walter Hillerer weitere Kontrollen an.

32 Anzeigen und 16 Organmandate nach dem COVID-19 Maßnahmengesetz sowie 40 Anzeigen nach der Gewerbeordnung, dem Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz - TNRSG und anderen Verordnungen waren das Resultat der intensiven Kontrollen. (Schluss)

