Zwei ORF-kofinanzierte Filme als Viennale-Erfolg

Auszeichnungen für „Epicentro“ und „The Trouble with Being Born“

Wien (OTS) - Zwei vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Produktionen wurden bei der diesjährigen Viennale, die heute, am 1. November 2020, zu Ende geht, mit dem Wiener Filmpreis bedacht. Diese von der Stadt Wien gestiftete Auszeichnung wird in zwei Kategorien vergeben: Der Preis für den besten österreichischen Film geht an Hubert Saupers neuesten Dokumentarfilm „Epicentro“ – ein eindringliches Porträt des „utopischen“ Kuba und seiner unnachgiebigen Bevölkerung ein Jahrhundert nach der Explosion der USS Maine in Havanna. Den Spezialpreis der Jury konnte Sandra Wollner mit „The Trouble with Being Born“ für sich gewinnen. Der mit Lena Watson, Dominik Warta, Ingrid Burkhard, Jana McKinnon und Simon Hatzl besetzte und bereits mehrfach gewürdigte Spielfilm bringt die Geschichte einer Maschine in einem menschlichen Körper auf die Leinwand. Alle Preise werden heute im Rahmen der Viennale-Abschlussgala im Gartenbaukino verliehen.

