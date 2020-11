Über 600 nachhaltige Modeartikel auf www.mode-erleben.at und im Modehaus Kutsam

Bereits seit mehreren Jahren setzt das Modehaus Kutsam auf nachhaltige und faire Mode und baut das Sortiment dahingehend immer weiter aus.

Bad Hall (OTS) - Im Modehaus Kutsam weiß man: Dass Mode nicht nur schön, sondern auch fair gehandelt und ökologisch hergestellt sein kann, ist kein Widerspruch. „Wir setzen aus drei Gründen vermehrt auf nachhaltige Mode,“ erklärt GF Johannes Behr-Kutsam: „Erstens können beim fairen Handel alle Menschen entlang der Produktionskette gut von ihrer Arbeit leben, zweitens sind Öko-Standards gut und wichtig, um unsere Umwelt zu erhalten, und drittens tragen wir die Mode schließlich auf der Haut und tun damit etwas für unsere Gesundheit."

Deshalb wird das Sortiment an nachhaltiger Mode im Modehaus Kutsam laufend ausgebaut. Wichtig sind dabei trendige Fairtrade Labels wie Armed Angels, Blutsgeschwister, Erdbär und ecoalf. Auch Recycling gewinnt an Bedeutung: So bietet ecoalf z.B. modische Jacken aus recycelten Pet-Flaschen.

Ebenso erweitern Modemarken wie Meyer, Mac und Nile ihr Sortiment und bieten nachhaltige Produkte an. Im neuen Kutsam Onlineshop (www.mode-erleben.at) gibt es die Möglichkeit über einen Suchfilter nachhaltige Mode zu finden. Die gewünschten Teile können entweder zugesandt oder in einem der Kutsam Modehäuser, in Bad Hall, Kirchdorf, Schwertberg, Sierning und St. Valentin, abgeholt werden.

Nachhaltige Mode online kaufen Jetzt bestellen

Rückfragen & Kontakt:

Christof Aspöck christof.aspoeck @ kutsam.org +43 664 1400416