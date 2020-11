ÖCV verurteilt Angriff auf katholische Kirche Sankt Anton und moslemische Gebetsrufe im Stephansdom

Der ÖCV verurteilt die offensichtlich politisch-islamischen Attacken auf Kirchen in Wien und erwartet rasche Aufklärung und Konsequenzen seitens der Staatsgewalt und der IGGÖ.

Wien (OTS) - „Es wird in Österreich keinen Platz für den politischen Islam geben. Die freie Ausübung jeglicher Religionen, ohne Angst vor Attacken, muss um jeden Preis gesichert werden.“ , so Nikolaus Dorfstetter, Präsident des Österreichischen Cartellverbandes, zu dem Vorfall am vergangenen Donnerstag.

„Diese Causa hat eine strafrechtliche und eine religiös-kulturelle Dimension. Einerseits darf der Staat bei Vorfällen wie diesem, die offen und gewaltbereit das Christentum in Österreich angreifen, keine Toleranz zeigen. Andererseits sollte es jenen ein Anliegen sein, sich öffentlich von gewaltbereitem Verhalten im Namen des Islam zu distanzieren, die dazu beauftragt wurden, den Islam in Österreich zu vertreten. Eine weitere Radikalisierung der Gesellschaft und insbesondere der Jugend muss verhindert werden. Besonders in Zeiten einer neuen Terrorwelle im Namen des Islam in Europa, sollten die Interessensvertretern des Islam in Österreich dem Ziel des gewaltfreien Miteinanders eine hohe Priorität einräumen“, so Nikolaus Dorfstetter weiter in Hinblick auf die unausreichende Verurteilung der Aktion seitens der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreichs und der Anschläge im Namen des Islam in Frankreich.

„Gerne bieten wir uns der IGGÖ zu Gesprächen an, um über ein gewaltfreies und tolerantes Österreich zu sprechen. Außerdem besitzt der ÖCV jahrzehntelange Erfahrung in der religiösen Jugendarbeit, welche wir gerne teilen“ , so Dorfstetter weiter.

Der Österreichische Cartellverband (ÖCV) ist mit über 13.000 Mitgliedern der größte Akademikerverband in Österreich. Mit seinen 50 katholischen Studentenverbindungen ist er in allen großen Hochschulstädten des Landes vertreten. Der „Vorort“ steht dem Verband als gewähltes Präsidium vor und ist das politische Organ des ÖCV.

