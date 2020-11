FPÖ – Schnedlitz: Die Erde sei dir leicht, mein geliebtes Österreich

Wien (OTS) - „Allerheiligen und Allerseelen sind in unserem Kulturkreis seit jeher Tage der Besinnung und eine Zeit des Gedenkens an unsere Toten. Der Gang zu den Gräbern, die Andacht an all jene, die ihr Leben in zwei grausamen Kriegen verlieren mussten und rund um den Erdball ihre letzte Ruhe fanden, aber auch der Gedanke an unsere Liebsten aus dem engsten Umfeld ist ein gewichtiger Teil in unserem Jahreslauf“, resümierte heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schneditz.

„Allerheiligen 2020 ist aber um eine Facette reicher geworden, denn heuer gedenken wir nicht nur unserer Toten, sondern auch unserer Grundrechte und unserer Republik, so wie wir sie kennen. Diese schwarz-grüne Bundesregierung trägt mit heute unsere Demokratie zu Grabe, denn solche einschneidenden Einschränkungen hat es seit dem Bestehen unserer Zweiten Republik noch nie gegeben und waren bis heute auch unvorstellbar. Die Errungenschaften der Erbauer Österreichs und die Demut vor unseren Grundwerten, Grundrechten und unserem Rechtsstaat sind verschwunden, ja fast ausgelöscht – die Erde sei Dir leicht, mein geliebtes Österreich“, so Schnedlitz.

