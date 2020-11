Neue Ateliers für junge KünstlerInnen

Wien (OTS) - Die Stadt Wien bietet ab Februar 2021 erstmals START-Ateliers an: Das neue räumliche Angebot richtet sich an in Wien lebende Absolventinnen und Absolventen der beiden Wiener Kunstuniversitäten – Akademie der bildenden Künste Wien und Universität für angewandte Kunst Wien – aus den Studienbereichen Bildende Kunst und Medienkunst.

Das neue Angebot versteht sich als Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler für den Start in das professionelle Kunstschaffen: Vier START-Atelierplätze werden befristet und kostenfrei in Gemeinschaftsateliers zur Verfügung gestellt. Ein unabhängiger Fachbeirat von Expertinnen und Experten aus dem Bereich Bildender Kunst/Medienkunst wird die Bewerbungen begutachten und Empfehlungen aussprechen.

„In einem Atelierverbund zu arbeiten, bietet jungen KünstlerInnen die Möglichkeit für Erfahrungsaustausch und Diskurs sowie die Chance, ihre künstlerische Karriere fokussiert über einen Zeitraum von zwei Jahren aufzubauen“, unterstreicht Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

„Darüber hinaus ist eine Vernetzung mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern im Rahmen eines neuen Artists-in-Residence-Programms geplant“, so Anita Zemlyak, Abteilungsleiterin der Stadt Wien Kultur.

Nähere Informationen zu den START-Ateliers

Die START-Atelierplätze sind miet- und betriebskostenfrei und werden in Gemeinschaftsateliers im Zeitraum ab 1. 2. 2021 bis max. 31. 1. 2023 zur Verfügung gestellt. Die Gemeinschaftsateliers befinden sich in Mariahilf, dem 6. Wiener Gemeindebezirk, nahe der U4-Station Pilgramgasse. Je Arbeitsplatz steht eine Fläche von ca. 30 m² zur Verfügung.

Förderbedingungen und Call

Nutzerinnen und Nutzer von START-Ateliers unterzeichnen eine Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Wien.

Mit der miet- und betriebskostenfreien Überlassung eines START-Atelierplatzes sind weder ein Wohnrecht, noch eine weitere finanzielle Förderung verbunden.

START-Atelierplätze, die nicht mehr für die Ausübung einer künstlerischen Tätigkeit genutzt werden, müssen der Kulturabteilung der Stadt Wien umgehend gemeldet und zur weiteren Nutzung für Mitbewerberinnen und Mitbewerber bereitgestellt werden.





Ausschreibung: https://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/projekte/subventionen/start-atelier.html

Fördervoraussetzungen und Förderbedingungen: https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/foerderungen/leitfaden-start-atelier.html



