Mercato Rosso – „Der Tod, das muss ein Wiener sein“

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, spricht mit Peter Holeczek von der Bestattung Wien und dem ehemaligen Intendanten der Wiener Volksoper Rudolf Berger zum Thema „Tod“.

Wien (OTS/SPW) - Man sagt, den Wienerinnen und Wienern liege etwas Morbides im Blut. Ob das nun eine Legende ist oder tatsächlich etwas Wahres daran: der Tod ist zentrales Thema im Wienerlied sowie in vielen lokalen Erzählungen und Legenden und er findet sich auch symbolisch an zahlreichen Orten der Stadt wieder. Gleichzeitig werden der Lebensabend und das Sterben immer weiter an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt. Heute ist Allerheiligen und daher eine gute Gelegenheit, um über Wien und den Tod zu sprechen! Im Studio zu Gast sind Peter Holeczek von der Bestattung Wien und der ehemalige Intendant der Wiener Volksoper und heute gleichermaßen Trauer- wie Festredner Rudolf Berger. Wienerlied, Austropop, Rockmusik und auch sphärische Klänge liefern die passende Begleitmusik.

„250 Jahre Ludwig van Beethoven“ – Nächster „Mercato Rosso“ am 8. November 2020

Heuer dürfen wir einen ganz besonderen Komponisten feiern: Ludwig van Beethoven – Genie, Revolutionär, Vordenker, Europäer und nicht zuletzt Wahlwiener. Anlässlich seines 250. Geburtstags gibt es nächste Woche einen Rück- und Ausblick auf das Wiener Beethovenjahr 2020 am „Mercato Rosso“. Bei Barbara Novak im Studio zu Gast sind die Leiterin der Koordinationsstelle zum Jubiläumsjahr Dr.in Susanne Schicker und der Violinist Matthias Adensamer.

Fragen passend zum Sendungsthema werden ab sofort gerne unter redaktion@mercatorosso.wien entgegengenommen.

Über „Mercato Rosso“

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, lädt wöchentlich zu Gespräch und Musik auf den „Mercato Rosso“. Im traditionellen Radioformat – und als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange! Am „Mercato Rosso“ diskutiert Barbara Novak brennende Themen unserer Zeit mit zwei Gästen – einer Expertin bzw. einem Experten zum jeweiligen Schwerpunktthema und einer Künstlerin bzw. einem Künstler für den Blick von außen. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstlerinnen und Künstlern. Abrufbar ist die Sendung als Podcast jeweils ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien.

