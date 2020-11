500.000 bunte Tulpenzwiebeln in Vorfreude auf den Frühling 2021

„Vorsicht, hier schlafen Blumenzwiebel!“

Wien (OTS) - Der Herbst ist unübersehbar auch in Wien angekommen, für die Wiener Stadtgärtner bedeutet dies viel Arbeit: Die verblühten Sommerblumen werden aus Wiener Parks entfernt und zugleich werden nun rund 500.000 Tulpenzwiebel in über 700 Blumenbeeten eingepflanzt und mit Reisig geschützt. Sie erfreuen die Wienerinnen und Wiener nach dem Winter mit bunter Farbenpracht. In welchen Farben, bleibt aber eine Überraschung. Mit der Aufschrift "Vorsicht - hier schlafen Blumenzwiebeln" werden die ParkbesucherInnen darum gebeten, rücksichtsvoll zu sein.

Laub aus städtischen Parks und Grünstreifen werden zu Kompost

Auch die bunten Blätter der 100.000 Straßenbäume müssen dieser Tage entsorgt werden. Deren Laub entspricht - in trockenem Zustand - einer Masse von rund 1.000 Tonnen. Der Großteil dieses Laubes wird ins Kompostwerk Lobau gebracht. In größeren Landschaftsparks wie im Prater, im Kurpark Oberlaa oder im Donaupark arbeiten die StadtgärtnerInnen einen Teil des Laubes behutsam in Sträucherflächen ein, es dient dort als natürlicher Dünger. Zusätzlich bieten kleine Laubhaufen Rückzugsmöglichkeiten für Tiere und Insekten.

Herbstlaub als Überwinterungsquartier für Igeln

Bei aller Betriebsamkeit im Garten sollte man nicht auf die Igel vergessen, sie sind Winterschläfer und suchen nun nach geeigneten Winterquartieren. Lange fünf Monate dauert ihr Winterschlaf, deshalb ist es für die Igel eine große Hilfe, wenn sie ihn am Kompostplatz im Garten oder im Laubhaufen an geschützten Stellen verbringen können. Ein Appell daher an alle GartenbesitzerInnen: Bitte entsorgen Sie nicht das gesamte Laub, sondern lassen Sie den Igeln ein wenig davon über.

