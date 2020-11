Fünfteiliger „ORF III Themenmontag“ zur US-Wahl u. a. mit „Donald Trump: Eine amerikanische Karriere“

Außerdem: „ORF III AKTUELL“ neu von 9.30 bis 13.00 Uhr, Wiederaufnahme des ORF-III-Seelsorge-Formats „Miteinander Füreinander“

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 2. November 2020, informiert „ORF III AKTUELL“ von 9.30 bis 13.00 Uhr in einer werktäglichen Live-Strecke über die spannendsten Themen des Tages. U. a. zu sehen sind Pressekonferenzen, Live-Schaltungen, Analysen und Interviews, journalistisch eingeordnet und informativ für das TV-Publikum aufbereitet. Durch die Sendung führen abwechselnd Christine Mayer-Bohusch und Reiner Reitsamer.

Weiters startet ORF III Kultur und Information wieder das ORF-III-Seelsorge-Format „Miteinander – Füreinander“. Wie gelingt es, in herausfordernden Zeiten Kraft zu schöpfen, Ermutigung zu finden und einen positiven Blick in die Zukunft zu bewahren? Darüber sprechen ab sofort werktäglich um 20.10 Uhr abwechselnd Psychotherapeut und Theologe Arnold Mettnitzer, Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser, Bischof Michael Chalupka und Dompfarrer Toni Faber. Sie beantworten Fragen zu den Sorgen und Ängsten der Zuseherinnen und Zuseher und begleiten sie gemeinsam durch diese schwierige Phase.

Im Hauptabend stimmt ORF III bereits am Tag vor dem lang erwarteten Urnengang im Rahmen eines fünfteiligen „ORF III Themenmontags“ auf die Wahl des 59. US-Präsidenten ein. Dabei lässt ORF III noch einmal die Karriere sowie die umstrittensten Projekte von Donald Trump Revue passieren und beleuchtet außerdem die Rolle von Ivanka Trump. Den Auftakt macht „Donald Trump: Eine amerikanische Karriere“ (20.15 Uhr) von Frédéric Mitterrand. Der Film blickt zurück in die persönliche Geschichte des polarisierenden Politikers. Von seiner Kindheit im New Yorker Stadtteil Queens, wo er unter dem Diktat seines dominanten Vaters, dem Baulöwen Fred Trump, aufwuchs, über seine Zeit in der Militärschule, bis hin zu seiner unternehmerischen Tätigkeit, mit der er es bis in den Olymp der US-Wirtschaftsbosse schaffte. Die Reportage „Donald Trump – der lange Arm des Milliardärs“ (21.05 Uhr) des britischen Filmemachers Anthony Baxter befasst sich mit Trumps brachialer Vorgangsweise, als Anrainerinnen und Anrainer versuchten, sich gegen dessen Golfplatz-Projekt bei Aberdeen zu stellen. In der anschließenden Doku „Der Unverantwortliche: Trump und die Corona-Krise“ (22.00 Uhr) rekonstruiert ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen das umstrittene Krisenmanagement Trumps im Rahmen der Corona-Pandemie. Um 22.50 Uhr steht „Ivanka Trump – Die Frau neben dem Präsidenten“ im Rampenlicht. In diesem Film sprechen Wegbegleiterinnen, Wegbegleiter und Freunde über den Aufstieg der Lieblingstochter des Präsidenten und zeichnen Ivanka Trumps Werdegang nach – vom Model über ihren Weg als erfolgreiche Unternehmerin in der Modebranche bis hin zur geheimen „First Lady“. Der „ORF III Themenmontag“ schließt mit „Trumps schmutziger Deal: Der Präsident und die Ukraine-Affäre“ (23.40 Uhr), der dazu führte, dass Donald Trump sich als vierter Präsident in der mehr als 240-jährigen Geschichte der USA einem Amtsenthebungsverfahren stellen musste.

Abschließend präsentiert „zeit.geschichte spezial“ zwei Dokus über Jackie Kennedy: „Das geheime Vermächtnis der Jackie Kennedy“ (0.40 Uhr) und „Callas, Kennedy, Onassis – Ein Liebesdrama“ (1.35 Uhr).

