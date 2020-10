"Im Zentrum": aktualiserte Fassung

Am 1. November, um 22.10 Uhr in ORF 2 zu "Drastische Maßnahmen - Verliert Österreich die Kontrolle?

Wien (OTS) - Österreich bereitet sich auf neue, weitreichende Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor. Seit Tagen steigt in ganz Europa die Zahl der positiv Getesteten, auch in Österreich wird täglich ein neuer Rekordwert verzeichnet. Die zweite Virus-Welle ist da, ob die Maßnahmen der Regierung die richtigen sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Unbestritten ist nur die Folge der steigenden Infektionsfälle: Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern nimmt dramatisch zu. Wann gerät das Gesundheitssystem in Österreich an seine Grenzen? Kann Österreich gar die Kontrolle über die Pandemie verlieren? Und wie weit kann das Hilfspaket die Wirtschaft angesichts der neuen drastischen Beschränkungen stützen?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 1. November, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Gernot Blümel

Finanzminister, ÖVP

Beate Meinl-Reisinger

Bundesparteivorsitzende und Klubobfrau, NEOS

Renate Anderl

Präsidentin der Bundesarbeitskammer

Thomas Czypionka

Gesundheitsökonom, Institut für Höhere Studien

Barbara Friesenecker

stv. Leiterin der Allgemein Chirurgischen Intensivstation der Medizinischen Universität Innsbruck und Vorsitzende ARGE Ethik

