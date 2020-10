Neue Corona-Beschränkungen: Heute verlängerte „Zeit im Bild“ und Erklärung des Bundeskanzlers

„ZIB Spezials“ um 20.15 und 22.10 Uhr, ZIB Spezial mit PK ab 16.25 Uhr

Wien (OTS) - Zu den neuen Corona-Beschränkungen und ihren Folgen ändert der ORF heute, am 31. Oktober, sein Programm: Nach einer "ZIB Spezial" mi der Pressekonferenz der Bundesregierung ab 16.25 Uhr in ORF 2, beschäftigt sich eine verlängerte „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr (durchgeschaltet auch in ORF 1) mit den aktuellen Entwicklungen. Um 20.00 Uhr steht eine Erklärung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ebenfalls in ORF 1 und ORF 2) auf dem Programm. Danach begrüßt Tobias Pötzelsberger um 20.15 Uhr in ORF 2 zu einer 15minütigen „ZIB Spezial: Der zweite Lockdown - wie sich unser Leben ändert“. Und um 22.10 Uhr beschließt eine „ZIB 2 Spezial“ mit Martin Thür den umfangreichen Info-Tag.

„Vienna Blood“ startet damit erst um 20.30 Uhr in ORF 2, die Dokumentation „Goldener Herbst - Legenden reden übers Leben“ um 22.35 Uhr.

