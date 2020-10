ATV-Frage der Woche: 60% der ÖsterreicherInnen sind für Maskenpflicht in öffentlichen Räumen und Plätzen

Wien (OTS) - Diesen Sonntag stehen bei "ATV Aktuell: Die Woche" neben den innenpolitischen Highlights der Woche auch die bevorstehende Wahl in den USA auf der Agenda. Anlässlich der US-Wahl meldet sich Politikexperte Thomas Hofer live aus Washington, um von den aktuellen Geschehnissen vor Ort zu berichten. Zudem diskutieren ATV-Moderator Meinrad Knapp und Meinungsforscher Peter Hajek die neuen Ergebnisse seiner aktuellen Meinungsumfrage. Der Experte befragte 505 ÖsterreicherInnen, ob sie für eine generelle Maskenpflicht, sowohl auf öffentlichen Plätzen als auch in öffentlichen Räumen, sind.

Laut den Umfrageergebnissen stimmen 34 Prozent der ÖsterreicherInnen einer generellen Maskenpflicht "sehr" zu. 26 Prozent sind "eher dafür", während 19 Prozent "eher dagegen" und 18 Prozent "sehr dagegen" sind. Drei Prozent enthielten sich ihrer Meinung oder antworteten mit "weiß nicht".

Mit 79 Prozent sind die ÖVP-WählerInnen und mit 83 Prozent die Grün-WählerInnen am stärksten für eine generelle Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Am wenigsten davon halten die NEOS-WählerInnen mit 48 Prozent und die FPÖ-WählerInnen mit 27 Prozent Zustimmung.

Peter Hajeks Fazit lautet: „Dieses Ergebnis erstaunt, ist doch laut Expertenmeinung eine Ansteckung im Freien gering ausgeprägt. Es zeigt aber die große Verunsicherung in der Bevölkerung. Nur NEOS- und FPÖ-WählerInnen sind – im Gegensatz zu ÖVP-, Grün- und SPÖ-WählerInnen – gegen eine generelle Maskenpflicht. Signifikant dafür ist auch die Generation 60plus, während sich Haushalte mit Kindern signifikant dagegen aussprechen."

