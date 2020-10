Schauspielerin Eva Spreitzhofer im Ö1-„Journal zu Gast“ am 31.10.

Wien (OTS) - Die österreichische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Eva Spreitzhofer ist am Samstag, den 31. Oktober bei Julia Schmuck „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr in Österreich 1. Eva Spreitzhofer ist bereits im März an Covid-19 erkrankt, leidet aber bis heute an den Folgen der Erkrankung. Mit Julia Schmuck spricht sie über die Auswirkungen des Virus auf sie persönlich, aber auch auf ihr Umfeld und ihren Beruf.

