„Sport am Sonntag“ mit Werner Gregoritsch nach dem Herzinfarkt und Sport & Politik in den USA

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 1. November 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Dominic Thiem: Kampf um den Wien-Titel in der Stadthallen-Blase

Die Bilanz eines außergewöhnlichen Stadthallenturniers.

Jesse Marsch: Der Salzburg-Trainer live vor dem großen Duell mit Bayern München

Zwei Tage vor dem Spiel des Jahres – Jesse Marsch über Termin-Stress, Corona und die Herausforderung Bayern.

Patrick Konrad: Österreichs Top-Radrennfahrer ganz persönlich

Nach seinem achten Platz beim Giro d’Italia gönnt sich Patrick Konrad eine Verschnaufpause. „Sport am Sonntag“ hat den Rad-Profi in seiner Heimat Eisenstadt besucht.

Werner Gregoritsch: Sein Leben nach dem Herzinfarkt

Zwei Monate nach dem dramatischen Vorfall spricht der U21-Teamtrainer über seinen Herzinfarkt und erzählt, wie es ihm heute geht.

Sport am Friedhof

Der Zentralfriedhof – Ort der Ruhe, Ort der Begegnung, Ort des Sports? Ein Lokalaugenschein zu Allerheiligen.

Sport & Politik in den USA

Zwei Tage vor der US-Präsidentenwahl: Wie ist die Stimmung im Land? Österreichische Sportlerinnen und Sportler in den USA zur Lage der Nation.

Handball: Fivers-Trio mit Dreifach-Belastung

Meisterschaft, Europacup, Nationalteam – der Alltags-Stress von Lukas Hutecek, Tobias Wagner und Nikola Stefanovic.

