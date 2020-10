Privatkliniken unterstützen Stadt Wien wieder bei Pandemie-Bewältigung

Die Privatkliniken der PremiQaMed Group und die Rudolfinerhaus Privatklinik übernehmen vom Wiener Gesundheitsverbund notwendige Operationen.

Wien (OTS) - Um die Kapazitäten des Wiener Gesundheitsverbundes bei der Pandemie-Bewältigung zu unterstützen, übernehmen die Rudolfinerhaus Privatklinik sowie die Privatkliniken der PremiQaMed Group in Wien (Privatkliniken Confraternität, Döbling und Goldenes Kreuz) ab sofort wieder vom Wiener Gesundheitsverbund dringende Operationen von nicht mit COVID-19 infizierten Patienten. Die Zusammenarbeit umfasst diesmal zusätzlich zu Operationen auch konservative Behandlungen beispielsweise im Bereich der internen Medizin. Damit tragen die Privatkliniken dazu bei, die medizinische Versorgung gemeinsam mit der Stadt Wien abzusichern. Im Rahmen der Kooperation werden Patienten in der allgemeinen Gebührenklasse behandelt, sie brauchen also keine Krankenzusatzversicherung.

„ Es ist unser Bestreben, den Operationsbetrieb in allen Kliniken des Wiener Gesundheitsverbunds so weit als möglich aufrecht zu erhalten. Aber wir müssen Vorsorgemaßnahmen für steigende Infektionsfälle treffen und damit auch entsprechende Bettenkapazitäten vorsehen. Die Zusammenarbeit mit den Privatkliniken hat im Frühjahr sehr gut funktioniert: es war eine Entlastung für uns, dass wir in der ersten Hochphase der Pandemie so rasch und flexibel einen Schulterschluss geschafft haben. Diese erfolgreiche Kooperation setzen wir nun fort “, erläutert Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

„ Unser wichtigstes gemeinsames Anliegen ist, unser Gesundheitssystem auch in der Pandemie leistungsfähig zu halten. Die Privatkliniken sind Teil der Gesundheitsversorgung der Wienerinnen und Wiener. Gemeinsam mit der Stadt Wien die größtmöglichen Kapazitäten für medizinisch notwendige Behandlungen bereitzustellen ist für uns ein Gebot der Stunde “, betont Mag. Julian Hadschieff, Vorstandsvorsitzender der PremiQaMed Group.

Für Dr. Georg Semler, Aufsichtsratsvorsitzender der Rudolfinerhaus Privatklinik, ist es selbstverständlich, in einer prekären Situation, die Stadt Wien mit der medizinischen Kompetenz des traditionsreichen Privatspitals zu unterstützen: „ Das Rudolfinerhaus ist seit über 130 Jahren in seiner Tradition ein nicht wegzudenkender Bestandteil des Wiener Gesundheitssystems. Hier schnell und unbürokratisch durch rasche Behandlung der wartenden Betroffenen einen maßgeblichen Beitrag zu leisten, ist für uns und unsere MitarbeiterInnen eine Selbstverständlichkeit. “

