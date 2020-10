DAS GUTE BEWAHREN - Das Wasserschloss Aurolzmünster erlebt endlich einen zweiten Frühling!

Schloss Aurolzmünster, dem Innviertler Versailles, wird neues Leben eingehaucht und begonnen hat alles mit der erfolgreichen Vermittlung durch IMMO-CONTRACT.

Oberösterreich (OTS) - Die Möglichkeit der Vermittlung eines Schlosses ist für jeden Immobilienmakler reizvoll, aber auch eine Herausforderung. Zumeist sind tiefgreifende Renovierungsarbeiten erforderlich, ebenso gilt es künftige Erhaltungsarbeiten zu bedenken, das in Frage kommende Klientel ist darum meist überschaubar. Umso stolzer sind die Kollegen der IMMO-CONTRACT Oberösterreich, dass sie im Frühjahr dieses Jahres für die märchenhafte Liegenschaft „Schloss Aurolzmünster“ einen neuen Besitzer finden konnten.

IMMO-CONTRACT MaklerInnen verbinden!

Es begann nicht unproblematisch vor zwei Jahren, als die versierten IMMO-CONTRACT Immobilienmakler Frau Karin Hofbauer und Herr Dr. Georg Weinberger den Auftrag zur Vermittlung der ungewöhnlichen Liegenschaft anvertraut bekamen. Viele Interessen galt es, unter einen Hut zu bringen, um sämtliche am Verkauf beteiligte Seiten zufrieden zu stellen. An Kunden mangelte es nicht, Baufirmen, Eventspezialisten, Investoren, aber auch Mitglieder von Adelsfamilien zeigten Interesse an der charmanten Liegenschaft. Doch war die Herausforderung des Renovierungsaufwandes jedes Mal der Grund, sich gegen den Erwerb der attraktiven Liegenschaft zu entscheiden.

Anfang des heurigen Jahres stellte der erfolgreiche Immobilienentwickler Manuel Ungar eine Anfrage, das Innviertler Wasserschloss betreffend, bei den beiden Maklerkollegen, die den Glauben an das Projekt, trotz zahlreicher Absagen, nicht verloren hatten. Es zeigte sich, dass Herr Ungar die richtigen Visionen für das ehrwürdige Schloss hatte, die Kaufverhandlungen begannen und wurden nicht einmal durch den Lockdown gebremst. Im Mai schließlich war die Familie Ungar mit ihrer Firma Integer-Holding GmbH stolze Schlossbesitzer mit großen Plänen.

„Die Geschichte lebt weiter…“

So wurde der Sommer genutzt, um die Schäden des Stillstandes zu beseitigen und dem Innviertler Versailles, neues Leben einzuhauchen. Das Wasserschloss mit seinen herrschaftlichen Sälen auf drei Ebenen erhielt langsam und stetig seinen alten Glanz zurück, ergänzt durch neue Elemente, die den barocken Stil des Schlosses nun unterstreichen.

Am 19.September 2020 war es soweit und am Eröffnungswochenende konnte das Schloss in neuem Glanz der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Ein schöner Gastgarten im Schlosshof, ein Schlossladen, eine Vinothek, ein empfehlenswertes Restaurant und ein Schapeller Museum, sowie vieles mehr, waren bereits renoviert und glänzen nun in voller Pracht.

Das ließ sich das Team von IMMO-CONTRACT Oberösterreich nicht entgehen und nutzte den Tag für einen Betriebsausflug, um alle Veränderungen und Renovierungen gebührend zu bestaunen.

Bei einer exklusiven Führung konnten die MaklerInnen von IMMO-CONTRACT die volle Pracht bewundern. Sei es die liebevoll hergerichtete Kapelle, die zum Heiraten einlädt, die neu erblühten Wandmalereien, die alten klassischen Türrahmen und vieles mehr, es gab überall etwas zu staunen. Neue Elemente ergänzen nach der Renovierung die ursprünglichen Strukturen und die aufwändigen Stuckarbeiten sind ebenso prachtvoll wie jene im Original Versailles. Familie Ungar hat hier viel Liebe investiert – man sieht es und es kann sich sehen lassen. Alles getreu dem Motto:

„Unser Antrieb ist es, Vorstellungen und Visionen in echte Momente zu verwandeln.“ M. Ungar

Ein köstlicher Brunch im hauseigenen Schlosscafé bildete den Abschluss der Besichtigung für das Maklerteam. Das Schlosscafé hat täglich geöffnet und legt, ebenso wie der Schlossladen, Wert auf regionale Spezialitäten, diese gepaart mit einem wechselnden Sortiment von guten Tropfen in der Weinstube. Das Schloss ist auch als Eventlocation für zahlreiche Veranstaltungen buchbar.

Phase 2 beginnt!

Nun beginnt die zweite Phase des Ausbaus, bei der die Errichtung von Apartments im zweiten Obergeschoss geplant ist. Herr Ungar ist Entwickler im Bereich Immobilien und Investoren sind gerne eingeladen, Ihre Ideen einzubringen und gemeinsam mit der Familie Ungar das Schloss zur ehemaligen Größe und Schönheit zu führen.

Im Schloss Aurolzmünster treffen Geschichte und Moderne aufeinander. Besuchen auch Sie das Versailles im Herzen von Oberösterreich: https://www.innviertler-versailles.at/

