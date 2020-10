Friedhöfe Wien/Bestattung Wien: Kooperation für Körperspendeprogramm der Sigmund Freud PrivatUniversität fixiert

Auch eigene Obduktionseinheit und eigene Gedenkstätte für die SFU. Kooperation am 30. Oktober 2020 fixiert

Wien (OTS) - Die Fakultät für Medizin der Sigmund Freud PrivatUniversität bietet künftig Menschen, die ihren Körper in den Dienst der Wissenschaft stellen möchten und somit einen Dienst an der Gesellschaft erbringen, ein eigenes Körperspendeprogramm an.

Für dieses Körperspendeprogramm der Fakultät für Medizin der Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) haben die Friedhöfe Wien, die Bestattung Wien und die SFU eine umfassende Kooperation vereinbart. Die Bestattung Wien hat langjährige Erfahrung im Umgang mit Körperspendern und der pietätvollen Abwicklung.

Geplant sind die Errichtung eines neuen Kühlraums mit Obduktionseinheit sowie einer Gedenkstätte durch die Friedhöfe Wien. Die Körperspenden werden für das Medizinstudium an der SFU sowie für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt und ermöglichen den SpenderInnen, noch nach dem Ableben etwas Gutes zu tun.

Dazu meint Prof. Alfred Pritz, Rektor der Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU): "Die SFU freut sich, damit jedem die Möglichkeit zu eröffnen, durch eine Körperspende zum Fortschritt der Wissenschaft und zur Qualität der Ausbildung angehender Medizinerinnen und Mediziner beizutragen. Ich freue mich ganz besonders, dass die Bestattung Wien und die Friedhöfe Wien als starke Partner bei unserer Kooperation dabei sind."

Für Rückfragen zum neuen Körperspendeprogramm der SFU steht ab sofort Univ. Prof. Dr. Constantin Sora, Studiengangsleiter Bachelor Humanmedizin und Lehrstuhlinhaber für Anatomie an der SFU und Leiter des Körperspendeprogramms unter der Telefonnummer +43 699 14298588 zur Verfügung.

Zwtl. Neugestaltung der bestehenden Gedenkstätte auf dem Wiener Zentralfriedhof abgeschlossen

Die Neugestaltung der bereits bestehenden Anatomie-Gedenkstätte hatte das Ziel, ein einladendes Umfeld zu schaffen, welches mit Bänken und Blumenbeeten zum Verweilen einlädt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Blumendspenden zu deponieren und Gedenkkerzen aufzustellen. Die Gestaltung der Anatomie-Gedenkstätte ist interkonfessionell ausgerichtet, um allen Menschen, unabhängig von der jeweiligen Glaubensrichtung, einen Platz zum Gedenken bieten zu können. Außerdem wurde ein Platz vorbereitet, um künftig Gedenktafeln mit den Namen der KörperspenderInnen bereitstellen zu können.

„Mit der Neugestaltung der Anatomie-Gedenkstätte schaffen wir einen freundlichen, gärtnerisch gestalteten Raum, der zum Verweilen und zum Gedenken an die Angehörigen einlädt. Die Erinnerungskultur ist den Friedhöfen sehr wichtig.“, so Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien.









Rückfragen & Kontakt:

Friedhöfe Wien GmbH/Bestattung Wien GmbH

Mag. Dr. Florian Keusch

Simmeringer Hauptstraße 339, 1110 Wien

Tel: +43 1 760 70 – 28031

E-Mail: florian.keusch @ bfwien.at

www.friedhoefewien.at

www.bestattungwien.at



Sigmund Freud PrivatUniversität Wien

Mag. Dr. Dr. Manuel Jakab

Freudplatz 3, 1020 Wien

Tel: +43 660 16 25 166

E-Mail: manuel.jakab @ sfu.ac.at

sfu.ac.at