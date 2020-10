Nehammer: Verstärkte Kontrollen am kommenden Wochenende bei Einreise nach Österreich

Ende der Herbstferien bringt verstärkte Rückreisebewegung nach Österreich – Konsequente Kontrollen Teil der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie

Wien (OTS) - Am vergangenen Wochenende konnte an den Grenzübergängen zu Slowenien und Italien ein verstärktes Ausreiseverhalten wahrgenommen werden. „Es ist daher mit dem Ende der Herbstferien am kommenden Wochenende, bzw. bis hin zum Montag, mit einer hohen Einreisefrequenz zu rechnen“, sagte Innenminister Karl Nehammer am 30. Oktober 2020. „Die Präsenz der Polizistinnen und Polizisten wird an den betroffenen Grenzübergängen am kommenden Wochenende verstärkt, um gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden Kontrollen durchzuführen. Die Eindämmung der Pandemie ist hierbei oberste Prämisse.“

Polizei und Gesundheitsbehörden sind Wellenbrecher gegen Infektionsfälle

„Die Corona-Situation in Österreich ist so wie in vielen anderen Ländern extrem ernst“, betonte der Innenminister. „Es liegt jetzt an jedem einzelnen von uns, Verantwortung für sich und seine Mitmenschen zu übernehmen und einen Beitrag zur Eindämmung des Virus zu leisten.“ Polizistinnen und Polizisten würden in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden als Wellenbrecher gegen weitere Infektionsfälle aus Gebieten mit erhöhtem Infektionsrisiko wirken, ergänzte Nehammer.

Binnengrenzkontrollen zu Slowenien und Ungarn bis 11. Mai 2021 verlängert

„Konsequente Kontrollen an Österreichs Grenzen sind nicht nur ein Teil der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, sie sind auch wichtig, um dem anhaltenden Migrationsdruck standzuhalten“, hob der Innenminister hervor. Erst Mitte Oktober 2020 wurde beschlossen, dass die Binnengrenzkontrollen an Österreichs Grenzen zu Slowenien und Ungarn bis 11. Mai 2021 verlängert werden.

223.120 Kontrollen am vergangenen Wochenende an Grenzen durchgeführt

Allein am vergangenen Wochenende von Freitag, 23. Oktober 2020, bis Dienstag, 27. Oktober 2020, wurden an Österreichs Grenzen 223.120 Kontrollen von Polizistinnen und Polizisten durchgeführt. Bei 119.623 Kontrollen wurden Vertreterinnen und Vertreter der Gesundheitsbehörden zur Durchführung eines Gesundheitschecks hinzugezogen. Davon musste 136 Personen die Einreise aufgrund der Covid-19-Einreiseverordnung durch die Gesundheitsbehörde verweigert werden und 1.324 Personen mussten sich im Zuge der Einreise in Heimquarantäne begeben.

Aktuelle Einreisebestimmungen des Gesundheitsministeriums

Die Einreise aus EU/EWR-Staaten sowie aus der Schweiz, Andorra, Monaco, San Marino, dem Vatikan und dem Vereinigten Königreich ist uneingeschränkt möglich, wenn die Einreise aus einem Staat der Anlage A erfolgt und glaubhaft gemacht wird, dass die Person sich innerhalb der letzten zehn Tage ausschließlich in Österreich oder einem Staat der Anlage A aufgehalten hat. Möchte eine der genannten Personen aus einem Risikogebiet einreisen, muss sie ein Gesundheits-Zeugnis nach Vorlage der Einreiseverordnung mit negativem PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Kann eine Person kein Gesundheits-Zeugnis vorweisen, muss sie zehn Tage in Quarantäne. Die Quarantäne kann beendet werden, wenn ein in dieser Zeit durchgeführter PCR-Test negativ ist. Erfolgt die Einreise aus einem Staat der Anlage B der Einreiseverordnung, so ist unverzüglich eine 10-tägige Quarantäne anzutreten und binnen 49 Stunden ein PCR-Test zu veranlassen. Ist der Test negativ, gilt die Quarantäne als vorzeitig beendet.

Für Fragen zur Covid-19-Einreiseverordnung nach Österreich ist das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Konsumentenschutz und Pflege zuständig. Nähere Informationen unter der Telefonnummer 08 00 20 16 11 oder der Mailadresse buergerservice @ sozialministerium.at sowie unter https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html.

