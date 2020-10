Gedenken an das Ehepaar Rosner im Bezirksmuseum 2

Anmeldungen für 9.11. erwünscht: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Seit 2015 stellt das Leopoldstädter Bezirksmuseum (2., Karmelitergasse 9) eine Wohnungstür aus einem Haus in der Krummbaumgasse 1 aus. In der NS-Zeit wurden aus dieser Wohnung fünf jüdische Bewohner in den Tod geschickt, darunter Marianne Rosner und Franz Rosner. Am Montag, 9. November, findet in den Museumsräumlichkeiten eine Gedenkveranstaltung statt. Um 18.30 Uhr beginnt die Zusammenkunft, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an das „Novemberpogrom“ sowie an das Ehepaar Rosner und an alle weiteren NS-Opfer erinnert werden. An diesem Abend erfolgt die Präsentation von neuen „Steinen der Erinnerung“ im Museum für den 2. Bezirk und vor der dort aufbewahrten Tür Nr. 16. Der Eintritt ist gratis, Spenden sind aber willkommen. Das Publikum hört Musik-Darbietungen der Gruppe „Avanim“ und zudem sprechen eine Nachfahrin des Paars Rosner und eine Vertreterin des Vereines „Steine der Erinnerung“. Es gelten die geläufigen Corona-Vorgaben (Maske, Abstand, etc.). Außerdem sind Kontakt-Daten anzugeben. Weiters ersucht das Museumsteam (Leiter: Georg Friedler) um Anmeldungen per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at. Mehr Infos und telefonische Reservierungen: 0664/382 34 40.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

Verein „Steine der Erinnerung“: https://steinedererinnerung.net/

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

