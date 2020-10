SPÖ-Frauenvorsitzende gratuliert Susanne Scholl zur Auszeichnung

„Engagierte Feministin und Mahnerin gegen Ausgrenzung und das Spalten unserer Gesellschaft“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek gratuliert der langjährigen ORF-Journalistin und Schriftstellerin zum Ferdinand-Berger-Preis: „Susanne Scholl ist eine engagierte Feministin und Mahnerin gegen Ausgrenzung und das Spalten in unserer Gesellschaft. Sie nützt ihre Bekanntheit im Dienste der Allgemeinheit, ist beispielhaft für ihre soziales Engagement und ihre Zivilcourage. Im Namen der SPÖ-Frauen gratuliere ich sehr herzlich“, so Heinisch-Hosek. ****

Susanne Scholl hat mit der Gründung der „Omas gegen Rechts“ zivilgesellschaftlichen Protest als wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt geleistet. „Susanne Scholl verleiht jenen, die in unserer Gesellschaft leider zu oft überhört werden, eine wichtige Stimme. Ihr Einsatz, ihr Engagement ist angesichts der bedauerlichen Entwicklung, in der die Spalter und Hetzer immer lauter werden, von großer Bedeutung und wichtiger denn je“, so Heinisch-Hosek.

Der Ferdinand-Berger-Preis wird vom österreichischen Dokumentationsarchiv seit 2018 an Personen, die wissenschaftliche oder publizistische Beiträge gegen Neofaschismus, Rechtsextremismus oder demokratiegefährdendes Verhalten geleistet haben, vergeben. (Schluss) up/rm

