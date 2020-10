SPÖ-Termine von 2. November bis 8. November 2020

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 2. November 2020:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am internationalen Webinar "Supporting the International Criminal Court with President Chile Eboe-Osuji" von Parliamentarians for global Action (PGA) teil.

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am virtuellen „Governing Council der Interparlamentarischen Union“ (1. bis 4. November) teil.

DIENSTAG, 3. November 2020:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe im Bruno Kreisky Forum: „2020: Das verlorene ‚Wir‘“, kuratiert von Isolde Charim, sprechen Barbara Prainsack (Professorin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien) und Veronika Bohrn-Mena (Arbeitsmarktexpertin, Publizistin & Autorin) zum Thema „Vom Wert des Menschen - Warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/y2cp2rlf.

DONNERSTAG, 5. November 2020:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Wiener Hofburg).

14.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Andreas Schieder nimmt an der Europapolitischen Stunde im Salzburger Landtag teil (Chiemseehof, 5010 Salzburg).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Buchpräsentation und Diskussion zum Thema „Europa: Miteinander oder gegeneinander durch die Krise?“ mit Ulrike Guérot (Politikwissenschafterin, Publizistin, Professorin am Departement Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems, Gründerin des European Democracy Lab in Berlin, Autorin des Buchs „Nichts wird so bleiben, wie es war? Europa nach der Krise“) und Jörg Leichtfried (Stv. SPÖ-Klubobmann und Bereichssprecher für Verfassung und Europäische Union). Die Präsentation und Diskussion findet via Live-Stream statt. Näheren Informationen dazu unter https://tinyurl.com/y39jlsqu.

SONNTAG, 8. November 2020:

15.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der Podiumsdiskussion nach dem Preview von „Women“ teil (Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien).

