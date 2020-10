Josefstadt: Kinder-Programm „Legende von St. Martin“

Wien (OTS/RK) - Ein kindgemäßes „Interaktives Mitmachkonzert“ rund um die „Legende von St. Martin“ geht am Sonntag, 8. November, in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Josefstadt (8., Schmidgasse 18) über die Bühne. Kinder im Alter zwischen 2 und 6 Jahren und deren erwachsene Begleitpersonen haben an dem Vormittag garantiert viel Spaß. Um 10.30 Uhr fängt das Programm „Sonne, Mond und Sterne“ an und dauert zirka 45 Minuten. Die Veranstaltung wird im Rahmen der Reihe „Klassik Cool!“ vom Verein „grossundklein“ durchgeführt. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro. Ermäßigung für weitere Kinder: 10 Euro. Eine jugendgerechte Geschichte über das „Laternenfest“ wird mit Klassik-Kompositionen kombiniert. Mehr Infos und verbindliche Anmeldungen: Telefon 0660/581 33 96. Kontaktaufnahme via E-Mail: office@grossundklein.info.

Der Bezirk unterstützt die Veranstaltung. Neben der Sprecherin Prisca Schweiger treten bei dieser Matinee die Geigerin Margit Thieme und der Pianist Christo Popov auf. Auf Wunsch dürfen die Kleinen mit Hilfe der Profis selber die Violine und das Klavier „ausprobieren“. Bei dem anstehenden Kultur-Termin im Saal im 1. Stock des Museums haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die bekannten Corona-Vorschriften (Abstand, Schutzmaske, Desinfektion, etc.) zu befolgen. Auskünfte über vielerlei Kultur-Angebote im Josefstädter Bezirksmuseum: Telefon 403 64 15 (Museumsleitung: Maria Ettl) und E-Mail bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „grossundklein“: www.grossundklein.info/

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

