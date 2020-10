THE World University Rankings 2021: Uni Klagenfurt klassiert sich auch in Bereichsrankings unter den besten Universitäten weltweit

Top-Platzierungen für die Uni Klagenfurt in den Bereichsrankings Social Sciences, Computer Science, Physical Sciences und Business & Economics

Klagenfurt (OTS) - Im letzten Jahr wurde die Universität Klagenfurt erstmals in den Times Higher Education Rankings (THE) gelistet und schaffte es auf Anhieb in die Platzgruppe 301-350. Diese Top-Platzierung konnte auch im Ranking für 2021 wieder erreicht werden. Nun wurden auch die Bereichsrankings veröffentlicht: die Universität Klagenfurt reüssiert in den Bereichen Social Sciences, Computer Science, Physical Sciences und Business & Economics.

Nachdem sich die Universität Klagenfurt im Bereich „Social Sciences“ im Jahr 2020 auf die Platzgruppe 176-200 geschoben hatte, konnte sie dieses Ergebnis für 2021 nochmals übertrumpfen und belegt nun Platzgruppe 126-150. Von weltweit insgesamt 791 im Bereich Social Sciences in dieses Ranking der Besten aufgenommenen Universitäten belegt die Universität Klagenfurt in Österreich nun Platz 2 vor der Universität Graz (251-300) und der Universität Linz (301-400). Dieses außergewöhnliche Ergebnis in den Sozialwissenschaften ist auf diverse Fachbereiche der Universität zurückzuführen, die vor allem durch ihre wissenschaftlichen Veröffentlichungen weltweit Beachtung finden. Der Erfolg in den Social Sciences ist also nicht der Erfolg eines einzelnen Faches, Instituts oder Studiums, sondern ein Querschnittserfolg. Alle Universitätsangehörigen, die im Bereich der Social Sciences publizieren, haben dazu beigetragen. Für eine Universität, die fächerübergreifende Zusammenarbeit fördert, ist dies ein besonders ermutigendes Ergebnis: An der Universität Klagenfurt ist Interdisziplinarität lebendig, über Fach- und Fakultätsgrenzen hinaus.

Auch im Fachbereich „Computer Science“ konnte sich die Universität Klagenfurt steigern. Im letzten Jahr schon in der sehr guten Platzgruppe 201-250, erreichte sie nun die Platzgruppe 176-200 (von insgesamt 827 Universitäten im weltweiten Ranking). In diesem hervorragenden Ergebnis spiegeln sich die Stärken der Klagenfurter Technik wider: Exzellente Forschung und Lehre durch international bestens vernetzte WissenschaftlerInnen, ein ausgezeichnetes Betreuungsverhältnis gekoppelt mit hohem Praxisbezug sowie ein großes Netzwerk an zukünftigen Top-Arbeitgebern aus Industrie, Wirtschaft und Technologie. Durch das neue englischsprachige Masterstudium Artificial Intelligence and Cybersecurity, das mit Wintersemester 2020/21 angelaufen ist, hat die Fakultät eine weitere Studienrichtung mit internationaler Strahlkraft eingerichtet.

Im Themengebiet „Physical Sciences“, für das gemäß THE-Klassement in Klagenfurt vor allem die Informationstechnik und die Technische Mathematik einschlägig sind, konnte die Platzgruppe 201-250 (unter über 1000 der weltweit besten Universitäten) auch für 2021 erreicht werden. Dies geht unter anderem mit der doc.funds Doctoral School des FWF (Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung) Modeling – Analysis – Optimization einher, die jüngst eröffnet wurde. National bedeutet das Rang 3 von 8 klassierten Universitäten (inklusive Technischer Universitäten). Die fokussierten Stärken im Bereich der MIT-Fächer (Mathematik, Informatik, Technologie) treten damit im Klagenfurt deutlich hervor.

Neu eingestiegen ist die Universität Klagenfurt 2021 erstmals in das Bereichsranking „Business & Economics“, belegt mit der Platzgruppe 201-250 weltweit den hervorragenden dritten Platz in Österreich und muss sich damit nur den Universitäten Wien und Innsbruck geschlagen geben. Dieser Erfolg der Klagenfurter Wirtschaftswissenschaften ist dem konsequenten Qualitätsstreben in den letzten Jahren geschuldet, das sich sowohl in der Bewerbung der AAU um die Akkreditierung bei AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) als auch in der konsequenten Forschungsorientierung der Fakultät widerspiegelt. Die Klagenfurter Wirtschaftsfakultät hat mit dem englischsprachigen Bachelorstudium International Business and Economics sowie dem Masterstudium Wirtschaftsrecht (gemeinsam mit der Universität Wien), das den Zugang zu den klassischen juristischen Berufsfeldern ermöglicht, interessante und hochkompetitive neue Studienangebote geschaffen. Starke Praxisbezüge, internationale Studienmöglichkeiten und ein wertvolles Netzwerk aus Unternehmen runden das Gesamtangebot ab.

Die Rangliste von THE basiert auf 13 Indikatoren aus den fünf Bereichen Lehre, Forschung, Zitationen, internationale Orientierung und Einwerbung von Drittmitteln aus der Wirtschaft. Dafür wurden diesmal unter anderem 86 Millionen Zitierungen wissenschaftlicher Veröffentlichungen analysiert und 22.000 Wissenschaftler*innen weltweit befragt.

Besonders erfreulich ist auch das kürzlich erschienene Ranking der jungen Universitäten von THE: In den THE Young University Rankings erreichte die Universität Klagenfurt den bemerkenswerten Platz 52 weltweit und gehört damit zu den besten jungen Universitäten Europas.

Die THE World University Rankings, das Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking) und die QS World University Rankings sind die „Big Three“ der globalen Universitätsrankings und finden weltweit die größte Beachtung. Die Universität Klagenfurt ist in allen drei Rankings vertreten.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Annegret Landes

Öffentlichkeitsarbeit

Universität Klagenfurt

0664 839 88 56

annegret.landes @ aau.at