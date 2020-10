Musik-Abend „Das waren Zeiten“ im Bezirksmuseum 21

Reservierungen für 7.11. notwendig: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) wird am Samstag, 7. November, ein nostalgisches Musik-Programm mit dem Titel „Das waren Zeiten“ dargeboten. Das Publikum lauscht „Musikalischen Erinnerungen“ des Baritons Felix Brachetka. Überdies singen an dem Abend die Vokalistinnen und Vokalisten Hristina Lazarova (Mezzo-Sopran), Susanne Öller (Mezzo-Sopran), Monika Müksch („The Voice“) und Max Horitsch (Tenor). Musikalischer Begleiter auf dem Klavier ist Manfred Hohenberger. Auf dem bunten Programm stehen Werke aus Opern, Operetten und Musicals. Neapolitanische Lieder plus „Standards“ komplettieren den Melodienreigen. Der Ohrenschmaus beginnt um 18.00 Uhr. Die Zuhörerinnen und Zuhörer haben fixe „Eintrittsspenden“ (15 Euro pro Person) zu entrichten und die Corona-Regeln (Maske, Abstand, Desinfektion, u.a.) einzuhalten. Unbedingt erforderlich sind Anmeldungen: Telefon 271 96 24 (Eva Krapf) bzw. E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Organisiert wird die Veranstaltung „Das waren Zeiten“ durch den Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Das ehrenamtlich wirkende Bezirkshistoriker-Team (Leiter: Ferdinand Lesmeister) unterstützt das Projekt. Informationen über andere Kultur-Termine in den Museumsräumen im 21. Bezirk in der Prager Straße 33 erfragen Interessierte unter der Rufnummer 0664/55 66 973. Auskünfte via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse