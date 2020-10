Toto: Fünffachjackpot – es geht um 145.000 Euro beim 13er

Torwette Jackpot in den ersten beiden Rängen

Wien (OTS) - Zum fünften Mal in Folge ist es niemandem gelungen, 13 der 18 Spiele in der Toto Runde 44A richtig zu tippen. Damit geht es am Wochenende um einen Fünffachjackpot mit rund 145.000 Euro im Dreizehner-Gewinnrang.

Drei Spielteilnehmern gelang ein Zwölfer, und damit gewannen sie jeweils rund 2.800 Euro. Zum Erfolg sind sie auf ganz unterschiedliche Weise gekommen: Ein Kärntner war mit einem Normalschein erfolgreich (er scheiterte an Spiel 7, rechnete also nicht mit dem Unentschieden zwischen Ferencvaros Budapest und Dynamo Kiew), ein win2day User mit einem Quicktipp, und ein weiterer win2day User mit dem Systemspielprogramm „System Champion“. Beide win2day User scheiterten an Spiel 16 (Unentschieden zwischen Granada und PAOK Thessaloniki).

In der Torwette hat es weder fünf noch vier richtige Ergebnisse gegeben. Damit heißt es weiterhin im ersten, und diesmal auch im zweiten Gewinnrang Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 44B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 44A

5fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 129.843,35 – 145.000 Euro warten 3 Zwölfer zu je EUR 2.776,90 63 Elfer zu je EUR 29,30 616 Zehner zu je EUR 6,00 421 5er Bonus zu je EUR 3,60

Der richtige Tipp: 1 1 2 X X / 1 X 1 2 2 X X 2 2 1 X 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 42.808,56 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 733,06 Torwette 3. Rang: 18 zu je EUR 50,90 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 137.704,86

Torwette-Resultate: 1:0 +:+ 0:2 1:1 2:2

