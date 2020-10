Aktienforum zum Weltspartag: Österreicher sollten weniger Dagobert sein

AF-Präs. Ottel: Risiko, bei Sparen Geld zu verlieren, liegt bei 100 Prozent – Politik gefordert, richtige Maßnahmen zu setzen, um Vermögensaufbau und Altersvorsorge sicherzustellen

Wien (OTS) - „Leider sind die Österreicherinnen und Österreicher seit März noch mehr Dagobert geworden“, nimmt Robert Ottel, Präsident des Aktienforums, anlässlich des Weltspartages – heuer Weltsparwoche – Anleihe bei der Populärkultur und verweist auf die laut OeNB seit Verhängung der ersten Lockdown-Maßnahmen im März stark gestiegene Sparquote von 8,3 auf 13,4 Prozent. „Dagobert Duck hortet sein Vermögen in einem Geldspeicher und fügt damit vor dem Hintergrund der aktuellen Geldpolitik sich selbst und auch der Wirtschaft Schaden zu“, betont Ottel.

Laut Aktienforum gilt es daher nun auch, das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger in der ökonomischen Krise zu schärfen. Ottels Appell an die Politik: „Es ist nun dringend an der Zeit, die Möglichkeiten des Kapitalmarkts auch breiteren Bevölkerungsgruppen verständlich zu machen. Dazu braucht es einen deutlichen regulatorischen Anschub und veränderte Rahmenbedingungen.“ Das Aktienforum begrüßt daher auch die im grün-türkisen Regierungsprogramm gesetzten Akzente in Richtung Stärkung des Kapitalmarkts und fordert – trotz Krise – deren rasche Umsetzung. Ottel meint dazu abschließend, dass „vor allem die steuerliche Incentivierung im Rahmen der Wiedereinführung einer Behaltefrist bei Wertpapierkäufen zwecks Vermögensaufbau und Altersvorsorge und die Implementierung von Finanz- und Wirtschaftsbildung in den Schullehrplänen im Fokus einer zukünftigen Kapitalmarktpolitik stehen sollten“.

Über das Aktienforum

Das Aktienforum ist die Interessenvertretung der heimischen börsennotierten Unternehmen und setzt sich für einen starken österreichischen Kapitalmarkt ein. Auf seine Mitglieder entfallen drei Viertel der Marktkapitalisierung der Wiener Börse. Seit 1989 vertritt das

Aktienforum die Interessen seiner Mitglieder auf europäischer und österreichischer Ebene und ist Mitglied der European Association for Share Promotion.

