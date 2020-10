Straßenbauprojekte in Günselsdorf, Persenbeug, Brombach und zwischen Auerstahl und Schönkirchen-Reyersdorf

Land NÖ trägt damit zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Land NÖ informiert über vier Straßenbauprojekte. Neben der Ortsdurchfahrt Günselsdorf wurden und werden Baumaßnahmen in Persenbeug, Brombach und zwischen Auersthal und Schönkirchen-Reyersdorf durchgeführt.

In Günselsdorf wurde die Fahrbahn der Landesstraße B 18 auf einer Länge von rund einem Kilometer saniert und ein neuer Geh- und Radweg errichtet. Die Sanierung der Werksbachbrücke schließt die Straßenbaumaßnahmen an der B 18 in Günselsdorf ab. Bedingt durch Einbautenverlegungen und den damit verbundenen Grabungen entsprach die Fahrbahn der Landesstraße B 18 ab der Kreuzung mit der B 17 in Richtung Leobersdorf bis zur Kreuzung mit der L 4039 (Kirchengasse) nicht mehr den Verkehrserfordernissen und auch die Werksbachbrücke war sanierungsbedürftig. Aus diesen Gründen hat der NÖ Straßendienst eine Erneuerung der Fahrbahn sowie eine Brückensanierung und im Zuge dieser Maßnahmen gemeinsam mit der Marktgemeinde Günselsdorf auch noch die Errichtung eines neuen Geh- und Radweges entlang der B 18 beschlossen. Die Gesamtkosten betragen rund 430.000 Euro, 330.000 Euro werden vom Land NÖ und rund 100.000 Euro von der Marktgemeinde Günselsdorf getragen.

Die Fahrbahn der Nibelungenstraße im Zuge der Landesstraße B 3 im Ortsgebiet von Persenbeug wurde unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite saniert. Auf Grund des Alters der Straßenkonstruktion und den vorhandenen Fahrbahnschäden entsprach die Fahrbahn der Landesstraße B 3 nicht mehr den Verkehrserfordernissen. Daher wurden im betroffenen Bereich Gehsteige und Entwässerung saniert. Die Fahrbahn wurde abgefräst, die darunterliegenden schadhaften Betonplatten saniert und das angrenzende Kleinsteinpflaster erneuert. Mit dem Aufbringen einer neuen Asphaltdeckschichte wurde die Fahrbahn wiederhergestellt. Die Gesamtkosten betragen rund 220.000 Euro, wovon rund 165.000 Euro vom Land NÖ und rund 55.000 Euro von der Marktgemeinde Persenbeug getragen werden.

Die Brücke über den Schlattenbach in Bromberg im Zuge der Landesstraße L 144 wird einer Generalinstandsetzung unterzogen. Die Errichtung des Brückenobjektes erfolgt im Zuge einer Totalsperre. Der Verkehr wird über eine Ersatzbrücke, welche vorweg von der Brückenmeisterei Neunkirchen hergestellt wurde, umgeleitet. Die neue Brücke weist eine lichte Weite von 7,50 m und eine Fahrbahnbreite von 6,50 m auf. Das Tragwerk wurde erneuert und die Widerlager entlastet, da auf der Rückseite eine neue Auflagerbank hergestellt wurde. Auf Grund des schlechten Untergrundes war es erforderlich, zusätzlich eine Tiefengründung mittels Pfählen herzustellen. Das Geländer und die Leitschienen werden von der Brückenmeisterei Neunkirchen hergestellt und versetzt. Die Arbeiten haben am 21. September 2020 begonnen und werden in Zusammenarbeit mit der Brückenmeisterei Neunkirchen bis Ende November 2020 andauern. Die Gesamtkosten von rund 267.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.

Die Bauarbeiten für den letzten Abschnitt der Fahrbahnerneuerung zwischen Auersthal und Schönkirchen-Reyersdorf im Zuge der L 12 wurden fertiggestellt. Die Fahrbahn entsprach auf eine Gesamtlänge von rund 4,4 km nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Aus diesem Grund hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, die Fahrbahn der Landesstraße L 12 mit entsprechenden Höhen- und Linienkorrekturen abschnittsweise zu erneuern. Nach bereits zwei erfolgten Bauabschnitten folgte nun der dritte Abschnitt. Auf einer Länge von rund 1,6 km wurde die Fahrbahnkonstruktion neu hergestellt. Entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard wurde die Fahrbahn auf 7,00 m durchgehend ausgebaut und einzelne Korrekturen in der Straßennivellette und Linienführung vorgenommen. Im Zuge der Bauarbeiten waren auch diversen Leitungsverlegungen erforderlich. Zur Reduktion der Fahrgeschwindigkeit wurde am westlichen Ortsbeginn von Schönkirchen-Reyersdorf n der Landesstraße L 12 ein Fahrbahnteiler errichtet. Nördlich der L 12 wurden bis zur Kreuzung mit der B 220 für die Fußgänger ein Gehsteig und Parkflächen sowie für das örtliche Erscheinungsbild gestalterische Nebenflächen errichtet. Die Kosten für sie Fahrbahnsanierung belaufen sich auf rund 990.000 Euro welche zur Gänze vom Land NÖ getragen werden. Die Kosten für die Nebenflächen in der Höhe von rund 125.000 Euro trägt die Marktgemeinde Schönkirchen-Reyersdorf.

